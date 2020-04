Pirola reunió nuevamente al Comité de Emergencia

“En relación a la solicitud de empresas, sectores y/o actividades puntuales que soliciten ser flexibilizadas la decisión es muy clara, tanto del gobierno nacional como provincial desde los comités de emergencia elevaremos a Provincia primero y ésta a Nación la propuesta de flexibilización que debe contener por qué se considera esencial esta actividad y cuáles son los protocolos de actuación para respetar las sugerencias y normativas propuestas para preservar la salud de nuestros vecinos. Seguramente será muy de a poco la incorporación de nuevas actividades y muy cuidada en su implementación ya que no hay que confundir a nuestros vecinos que tienen muchas ganas de volver a su vida habitual y en muchos casos necesidad de producir sea en la escala que sea, pero está claro que el aislamiento viene generando resultados muy positivos por lo que la salida tiene que ser realmente muy bien administrada para no poner en riesgo lo conseguido con tanto esfuerzo en estas semanas” confió Pirola al avanzar sobre otro de los ejes de los encuentros.

