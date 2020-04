Pirola participó de un nuevo encuentro de trabajo con el Gobernador y sus colaboradores

Y pidió: “Es muy importante que todos seamos responsables cuidarse uno es cuidar a los demás esto que se repite hasta el cansancio parece no tener eco en la mayoría de los pueblos en la que el aislamiento no se cumple de manera tan estricta aquí es que les reitero el pedido de compromiso ciudadano y responsabilidad social en salir lo estrictamente necesario, y cuando se sale respetar las distancias, es clave en el impacto local la prevención y ésta sólo se da si nos quedamos en casa”

You may also like