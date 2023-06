Pirola: “La política nos permite ser el puente entre escuchar la inquietud y encontrar la solución”

El senador por el Departamento Las Colonias, Rubén Pirola, se refirió al trabajo en tiempos de campaña electoral y a los desafíos para darle continuidad a la labor desplegada desde la Senaduría. Destacó las respuestas legislativas a iniciativas comunitarias y el cambio de mirada que existe sobre el rol del representante del departamento.

En diálogo con la CSC Radio, Pirola dijo que “se sigue trabajando, como venimos haciendo cotidianamente por la responsabilidad que tenemos, y lo vemos con un proceso electoral con mucho interés de la gente en las valoraciones de cómo seguir avanzando y resolviendo cuestiones, inconvenientes y situaciones”. “Hay que seguir fortaleciendo y trabajando sobre algunos aspectos puntuales que tienen que ver con la ciudad y el Departamento con una representación abierta, siempre poniendo en el esfuerzo que hace cada comunidad a través de sus instituciones y del entramado social, cultural, deportivo, con los municipios y las comunas”, definió.

Agregó que “también ponemos el esfuerzo en la agenda legislativa, en los temas que involucran no sólo al Departamento sino a toda la provincia en su conjunto, porque la representación del senador más allá de ser la voz del Departamento está en un contexto provincial donde hay que trabajar fuertemente para resolver los problemas de todos los santafesinos y santafesinas”.

En ese marco, admitió que en lo económico “han sido años muy difíciles, venimos de una pandemia y una sequía de tres años consecutivos, y la caída de recursos y el aumento de la inflación hacen difícil esto para cualquier administración, lo hablamos con intendentes y presidentes comunales todo el tiempo. Y obviamente también para la provincia, donde se ha rearmado todo, estamos conversando con funcionarios provinciales porque tenemos mucho interés en que cada obra que se está desarrollando, se continúe. Hay que tomarlo con mucha seriedad; venimos de una gestión anterior donde las obras estuvieron paradas durante siete meses, con el cambio de gobierno costó retomarlas y es importante que esto se haga con previsibilidad en el manejo de la situación general”.

En cuanto a la ralentización y paralización de obras, manifestó su preocupación: “Hacemos los reclamos pertinentes porque es una de las cuestiones que tiene que ver con nuestra representación y con nuestro lugar. Independientemente del gobierno de la provincia, siempre somos muy objetivos, cuando las cosas están bien tratamos de acompañarlas y enriquecerlas pero cuando las cosas no están bien, planteamos las inquietudes en los ámbitos que corresponde y tratamos de alguna manera de aportar para resolver los temas que tenemos sobre la mesa”.

En ese marco, resaltó que “se pone el mismo esfuerzo por cada una de las 37 localidades del Departamento, tenemos un trabajo muy grande en la ciudad de Esperanza que se ha complementado con el municipio en todos los años de gestión y seguramente lo vamos a seguir trabajando de esa manera si Martín Franconi tiene la oportunidad; pero siempre con nuestro modo de hacer política que tiene que ver con una mirada abarcativa de todos los sectores, de todos los dirigentes políticos, escuchando a cada uno de los que tienen algo para decirnos y acercarnos”.

“Las soluciones vienen en conjunto y eso es algo que hemos trasladado a la política como una forma de hacer, y hoy se suma la experiencia que hemos ganado en este tiempo en un ámbito que no es sencillo, porque la Cámara de Senadores tiene representantes muy fuertes, y tenemos que seguir poniendo el esfuerzo en fortalecer la defensa de los intereses de nuestra gente en las ciudades más grandes y en las comunidades más chicas, porque eso genera un equilibrio para evitar las migraciones dentro del propio Departamento. Por esto se ha trabajado mucho en todos estos años en infraestructura, en la red vial, en el Boleto Educativo, con el programa Santa Fe +Conectada que se había votado por unanimidad en la Cámara de Senadores y por mucho tiempo no se pudo lograr aprobación en Diputados. Son todas cuestiones que entendemos que tienen que ver con el contexto de la provincia en general pero que también en particular para beneficiar a nuestras comunidades”, analizó.

Por otra parte, Pirola dijo que “las críticas también se escuchan cuando son constructivas, tienen la posibilidad de resolver los temas de las cosas que vienen; muchos de nuestros programas son productos de esto, como Mascotas Las Colonias; Recreo en positivo que es pionero en la provincia y difunde los derechos de niños, niñas y adolescentes, o Deporte y recreación donde en un momento vimos que en 20 localidades no había ni un solo natatorio, y llevamos 12 construidos en el Departamento Las Colonias”.

🎙@rubenpirola «somos el puente entre esa posibilidad de escuchar la inquietud y encontrar la solución, que no hacía el senador y que ahora todos hablan, pero tiene que ver con la forma de entender la política que hemos transformado en este departamento». pic.twitter.com/5cOcHqDtfX — Esperanza DiaxDia (@EsperanzaDxD) June 27, 2023

Al respecto, acotó que “en esta época de campaña aparecen miradas anticuadas de la política, cuando las cosas se sesgan o se ponen en blanco y negro; la política es la posibilidad de transformarnos en el puente entre escuchar la inquietud y encontrar la solución, siempre a través del diálogo, del encuentro, de la discusión, del debate en cada localidad. A esto no lo hacía antes el senador, y tiene que ver con la forma de entender la política que nosotros hemos transformado en este Departamento y queremos seguir transformando”. “Cuando llegan los tiempos electorales, uno hace una autovaloración de su trabajo y del trabajo de su equipo, de las ganas, del empeño, y tenemos las mismas ganas que el primer día porque vemos resultados y porque obviamente hay muchas cosas más por hacer”, resumió.

Resumió que “se está trabajando en proyectos que llegan desde la propia ciudadanía como la creación de un banco de células hematopoyéticas que presentaron desde una escuela EMPA, o la incorporación del lenguaje de señas en la currícula de los institutos que forman a docentes, y tantos otros proyectos que vienen del sector productivo, industrial, deportivo. Tratamos de transformar legislación vigente y de aportar nueva legislación. También hay mucho trabajo en relación a la justicia con la creación de Fiscalías porque nuestro Departamento no tenía una Fiscalía con asiento en Esperanza, y sacamos una ley para que cada Departamento tenga un asiento de Fiscalía, hoy estamos luchando para que el fiscal adjunto se convierta en titular, para que haya más fiscales, en cada Presupuesto que votamos tenemos compromisos de incorporar más porque vemos la necesidad que tenemos”.

“Cuando uno mira cualquier indicador de la provincia de Santa Fe, Las Colonias está entre los primeros cinco Departamentos de cosas buenas, porque muchas veces se focaliza en las cosas a resolver y parece que todo está mal, pero la verdad es que somos parte de comunidades donde hay mucho para rescatar, hay mucho para trabajar, hay mucho para seguir fortaleciendo e incentivando para que los vecinos se sigan involucrando. Tenemos un proyecto para crear fiscalías de delitos rurales que no hemos que se trate en el Senado y es una necesidad que nos aportan desde nuestras localidades y el sector productivo”, refirió Pirola.

Por último, dijo que el contacto con la gente es permanente: “Tenemos distintos canales de vínculo y comunicación, en Esperanza está la Casa del Senado que antes no existía y que pusimos en marcha donde la gente se puede acercar físicamente, desde las redes la gente se conecta con nosotros y nos pueden encontrar caminando por la calle para plantearnos inquietudes”. “Hay una cuestión que tiene ver con la forma de entender la política, para nosotros cualquier persona que tiene responsabilidad en una institución, que tiene responsabilidad en lo político siendo concejal, presidente comunal o intendente, tiene una línea directa con nosotros, saben cómo comunicarse y cómo llegar a nosotros para resolver temas”, concluyó.