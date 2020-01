Pirola: “La labor de representación es muy cercana desde siempre”

Una experiencia innovadora en la rendición de cuentas. “La innovación que de manera permanente llevamos adelante es muy agradecida por los habitantes de Las Colonias que saben pueden informarse en primera persona y de manera directa de todas y cada una de las actividades que llevamos adelante en función del cargo con el que me han distinguido es así que cada día son más quienes se suman con su número de teléfono celular a nuestra lista de distribución, que vía Whatsapp me permite rendir cuenta de lo actuado en primera persona.

