Pirola: “Generamos resultados positivos a partir de la experiencia y el conocimiento profundo de cada localidad”

El legislador provincial estuvo presente en la localidad de Felicia y acompaña a los presidentes comunales de San Agustín y San Carlos Norte San Jerónimo del Sauce , al Intendente de San Jerónimo Norte Carlos Volpato en un nuevo emprendimiento que centra su acción en el cuidado del ambiente.

“El conocimiento profundo de cada localidad y la experiencia adquirida en todo este tiempo deben ser aprovechadas por todos los niveles del estado para potenciar cada iniciativa, es la actitud que se debe tener en una actividad política que quiera optimizar su impacto en el territorio, así lo entienden nuestros gobiernos locales y de ahí el trabajo en conjunto que hacemos desde siempre” sentenció el Senador Rubén Pirola.

Más y mejor educación y cultura en Felicia

“En una nueva visita a la localidad, presentamos el proyecto de ampliación de la Biblioteca, un muy interesante desarrollo a cargo de Alejandra Van Strate, arquitecta de mi equipo, que sin dudas servirá para mejorar un espacio emblemático de la cultura del pueblo” comunicó el Senador Pirola en su cuenta de Faceboock.

Y agregó: “Además, recorrí las obras de la Escuela Particular Incorporada Nro 1152 San José y de la Escuela de Enseñanza Media Particular Inc. 8128 San José, emprendimientos en los que pude aportar recursos del Programa de Fortalecimiento Institucional, para ayudar a la realización de obras muy necesarias para ambos establecimientos”.

“A todos muchas gracias por el cariño y la confianza de siempre, es muy esperanzador para todos comprobar que esas ganas de progresar, de seguir haciendo en favor de los demás están intactas, es esa la actitud de resiliencia la que nos permitirá evolucionar en positivo” cerraba en su publicación Pirola.

Sumado y acompañando “Un árbol más”

El legislador provincial agradeció públicamente la invitación y la confianza que le otorgan al sumarlo a esta iniciativa en favor del ambiente de la región, “Ya que desde siempre el cuidado y protección de nuestro ambiente es una de mis preocupaciones al defender los intereses de Las Colonias en particular y de los santafesinos en general”.

Y cerró: “Felicitar nuevamente a los vecinos, a los presidentes comunales Víctor Caballero, Emiliano Mónaca , Daniel Ríos , el Intendente Carlos Volpato y al Ing. Agr. Rubén Broda que impulsan esta iniciativa, confirmando mi aporte y acompañamiento al proyecto”.