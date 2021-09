Pirola entregó aportes a escuelas, cooperadoras y una cooperativa de Esperanza

Este martes, junto a la intendenta Ana Meiners, el senador del Departamento Las Colonias, Rubén Pirola, entregó aportes a escuelas, cooperadoras escolares y una nueva cooperativa de trabajo de Esperanza.

Indicó que “se están retomando las actividades que normalmente hacíamos que tiene que ver con un vínculo con directores de escuelas, integrantes de cooperadoras y demás” y anunció que este martes “se entregó más de un millón de pesos en Esperanza acompañando al sector educativo, de deportes y del trabajo”.

Destacó que “ya estamos saliendo de la decisión estratégica que se tomó en marzo del año pasado junto a los intendentes y jefes comunales por la cual los recursos del programa de fortalecimiento institucional se orientó al sistema de salud, y ahora que vuelven las clases presenciales se están atendiendo las necesidades que habían quedado en segundo término”.

Especificó que “los montos de los aportes dependen de los distintos proyectos y oscilan desde los 20.000 y 50.000 pesos hasta los 150.000 pesos”.

En tal sentido, remarcó que “el desafío es seguir promoviendo el comercio y la mano de obra de la ciudad lo cual es algo que estratégicamente se trata de apoyar, y se fomentan con estos proyectos de las instituciones”.

Respecto de los actos de entrega, Pirola remarcó que “se mantienen los protocolos por el Covid que hay que preservar aunque hace algunos días en que no hay casos en el Departamento, pero eso no significa que no volvamos a tener”.

En ese contexto, planteó que “el plan de vacunación es exitoso, sigue avanzando y lo seguimos mirando muy de cerca porque es una prioridad que pueda estar toda la población del Departamento vacunada, y en esto va el reconocimiento a los trabajadores de la salud y al Ministerio de Salud de la provincia”.

Asimismo comentó que “el comité sigue formado por decisión del gobernador Omar Perotti, si bien siempre estuvo orientado al sistema de salud se sigue monitoreando la situación, se sigue interactuando de manera público-privada y los resultados han sido muy buenos, positivos en este tiempo pero obviamente el desafío es seguir mejorando porque ha quedado expuesto con la pandemia que teníamos un sistema de salud débil que, más allá del relato de los gobiernos anteriores, cuando se necesitaron camas, equipamiento, personal y servicios, se vio que había deficiencias importantes”.

También entregó equipamiento a cooperativas para que puedan seguir desarrollando actividades y prestando servicios al sector público y privado.