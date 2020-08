Pirola: “El aporte de todos, nos permite acompañar al personal suplente de educación”

“Tal como lo manifiesto en los fundamentos del proyecto hay que tener en cuenta que estos trabajadores no han sido contemplados en el beneficio nacional establecido en el Ingreso Familiar de Emergencia (Decreto 310/2020) y al figurar inscritos en los escalafones del Ministerio de Educación de la provincia no pueden acceder a ningún ingreso económico de carácter asistencial mientras dure la emergencia sanitaria y hasta el reinicio de clases presenciales” asegura.

You may also like