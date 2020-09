Pirola: «De esta situación salimos con trabajo, esfuerzo y el acompañamiento del Estado»

“La economía tuvo un freno importante allá por marzo y abril, que vamos a salir con una reconstrucción acelerada no para volver a los niveles anteriores a la pandemia y ojala se pueda reencauzar la situación del país en ese camino. Y en nuestro Departamento tenemos la situación particular de que las situaciones complejas pegan más tarde y cuando la economía se reactiva las actividades retoman su ritmo de trabajo”, concluyó.

