Pidió disculpas el joven con Covid que escapó del hospital: “Tuve miedo de no ver más a mi familia”

Angustiado y con la voz quebrada, el joven diagnosticado con Covid-19 que escapó del SamCo de Esperanza pidió disculpas por su reacción y explicó: “Me corrió por dentro el miedo de no ver nunca más a mi familia”.

En diálogo con la CSC Radio, Roberto Coria contó que ingresó al SamCo “por propios medios el domingo porque de un para el otro sentí dolor en la espalda” y tras la revisación los médicos le indicaron que tenía “un cuadro gripal que podía causar dolores y malestar” por lo cual le pusieron “una inyección y lo hicieron volver a su domicilio”.

“Me retiré bien del hospital y estando en mi casa sentí una descompensación, comí y luego empecé con vómitos, por lo cual mi señora me llevó de nuevo al hospital. Ahí me hicieron el hisopado y quedé aislado”, relató.

Comentó que “supuestamente el resultado del hisopado iba a estar el lunes pero llegó el martes a la tardecita” y lamentó que fuera positivo: “No sé cómo puede ser porque no salgo nunca de Esperanza, ando changueando de albañil de un lado a otro”.

En ese contexto, explicó con la voz quebrada de la angustia que “estando en aislamiento desde el domingo, sin comunicación, sin ropa para bañarme, sin ver a mis hijos desde hacía varios días, tomé la decisión de irme y cuando llegué a mi casa, desde el hospital ya habían llamado a mi señora y ella apenas me vio llamó al 107 para que me vengan a buscar”.

Parte de su angustia se debe también a la reacción de la comunidad: “Una vecina me avisó que le estaban tirando cascotes a la casa donde vivo con mi señora y mis hijos, y eso me duele mucho porque no tuve contacto con nadie. Sé que me fui y estuve mal pero no lo hice con la mentalidad de contagiar a todo el mundo”.

Y entre lágrimas, afirmó: “Si tengo que pagar algo porque falté a la ley, la voy a pagar; pero quiero que me entiendan y se pongan en mi lugar. Me corrió por dentro el miedo de no ver nunca más a mi familia”. “Cómo puede ser que me dé positivo si no hice junta nunca, no salgo a ningún lado salvo para el trabajo”, se preguntó.

Respecto de su estado de salud, dijo que se encuentra “bien”. Desde el domingo que me internaron, el martes ya me sacaron el suero donde me ponían inyecciones cada seis horas, pero ahora mi estado de salud es bueno, no tengo fiebre ni síntomas de dolores musculares como fue el primer día, y la atención venía siendo espléndida, aunque ahora estén un poquito enojados por lo que hice”, describió.

Sobre los síntomas, comentó: “No perdí ni el gusto ni el olfato, el único síntoma desde el domingo fue picazón de garganta y resfrío, pero ya estoy con ganas de levantarme temprano, de moverme, de hablar con uno o con otro, porque en casa teníamos un solo celular con mi señora y ella me lo dio para que lo trajera”.

Asimismo, señaló que a su esposa “ya le hicieron el hisopado y dio negativo, mientras que los nenes no tienen síntomas”.

Por último, pidió “disculpas a toda la sociedad de Esperanza por lo que hice, sé que estuve mal pero que se pongan un poco en mi lugar porque no es nada fácil esta situación” y también reveló que pedirá a la policía “un patrullaje en la zona del barrio y un resguardo para el domicilio de mi señora porque la insultaron, le tiraron cascotazos y no la pasó bien”.

Roberto durante las últimas horas está internado en zona de pacientes Covid del SAMCo Esperanza junto a otro vecino de Esperanza Juan Echeverría. Ambos fueron señalados en duros términos en redes sociales como si fueran responsables del contagio, lo que generó un amplio apoyo social en sus redes personales.

Ellos decidieron compartir la imagen que ilustra esta nota y por ello, para ayudarlos en su mensaje hacia la comunidad, compartimos también su publicación.