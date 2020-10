Piden que se solucionen las deficiencias en la atención en los registros civiles

Con respecto a las oficinas del Registro, García solicitó que se arbitren las medidas para la apertura, en particular las de los efectores de salud, fundamentales para la inscripción de los recién nacidos. Al tener las dependencias cerradas, la única alternativa es la de acudir a un notario, abonando el costo del trámite de manera particular, y excluyendo a quienes no cuentan con los recursos suficientes del acceso al derecho a la identidad. Inclusive la dependencia del organismo que funciona en las sedes los Tribunales Provinciales se encuentra cerrada, lo que afecta directamente el funcionamiento de la Justicia.

You may also like