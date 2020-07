Piden que se exima del pago de las facturas eléctricas a cuarteles de bomberos voluntarios

Di Stefano aclaró que la ley 12.969 que regula la organización, misión y funcionamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios establece la exención del pago del servicio de energía eléctrica, pero pese a la vigencia de la ley, “la EPE no la aplica y sigue emitiendo facturas no respetando la reducción del importe”.

You may also like