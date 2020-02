Piden la quiebra de Vicentín y la empujan a la convocatoria de acreedores

De hecho, fuentes de la propia empresa atribuyen «el estrés financiero» a una expansión quizás demasiada ambiciosa, con una diversificación notable en pocos años, que no alcanzó a sustentarse desde lo financiero. “Cuando se interrumpió la corriente de créditos, la operación colapsó”, señalan. Otros coinciden en afirmar que la empresa seguirá operando; lo que aún no está definido, dicen, es en qué manos.

Entretanto, las negociaciones con los bancos acreedores, en particular el Banco Nación –principal acreedor individual-, tampoco lograba destrabar la situación. Esta semana, la entidad financiera oficial rechazó una segunda oferta presentada por Vicentín, lo cual puso en marcha la cuenta regresiva que obliga a las autoridades del BNA, si no reciben una propuesta más atendible antes, a “ejecutar las garantías” de la deuda. Es decir, judicializarla.