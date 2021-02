Piden informes a Nación por el abandono de las obras en la Escuela Gregoria Matorras

“Pasamos un año con las escuelas cerradas y no avanzaron con las obras comprometidas» sostuvo la Diputada Nacional Gisela Scaglia. La legisladora por Santa Fe presentó en la Cámara de Diputados de la Nación, un pedido de informe para conocer sobre la situación actual de la Escuela Técnica N°644 de la ciudad de Esperanza.

La diputada santafesina, solicitó al Poder Ejecutivo Nacional se le informe a la Cámara de Diputados de la Nación, a través del Ministerio de Educación de la Nación, sobre el estado actual de la Licitación Pública N°1/19, de la Escuela Técnica N°644 Gregoria Matorras.

En el informe solicita que se comunique el plazo previsto de reinicio y finalización de obra dentro del proceso de Licitación Pública N°1/19 para la ejecución de la obra de la Escuela de Educación Técnica N° 644, bajo responsabilidad administrativa del INET. Así como también, se remita cuál es el monto total oficial otorgado y quiénes son los responsables que administran ese capital asignado, teniendo en cuenta la inflación acumulado durante los años 2020 y 2021.

Scaglia, visitó días atrás Esperanza y durante el recorrido declaró, “escuché decir a la Ministra de Educación de la Provincia, Adriana Cantero que las escuelas estaban mejor que en el año 2019. Lamentablemente la desinformación de la Ministra es muy grande en relación a lo que sucede en la infraestructura escolar de la provincia”.

La Diputada realiza dicho pedido de informe concluida su recorrida por la localidad santafesina, y confirmó desde el lugar, “me acerqué a la Escuela Gregoria Matorras, no pude ingresar al establecimiento, pero sí pude ver el deterioro de una obra en una escuela que requiere de una solución inmediata. En éste estado los alumnos no pueden comenzar las clases de manera presencial. En el estado que se encuentra no deberían ingresar ni alumnos ni docentes. Quiero saber específicamente la situación de la obra, el tiempo de inicio, financiación y todo lo que figura en la licitación correspondiente”.

Cabe destacar que, el 11 de noviembre de 2019, el gobierno de la Provincia de Santa Fe informa públicamente que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, en el marco del Programa Nacional de Refacción Integral de Establecimientos de Educación Técnico Profesional –INET- publicó el llamado a licitación pública N°1/19 para la ejecución de la obra de terminación de la ampliación de la Escuela de Educación Técnica N°644 de la ciudad de Esperanza y el 17 de diciembre de 2019, conforme al llamado a licitación Pública se procedió a la apertura de 9 sobres presentados, de los cuales dos empresas habrían cumplido con toda la documentación solicitada pero que desde esa fecha no hubo más comunicaciones oficiales al respecto.

“Pasamos un año con las escuelas cerradas y no avanzaron con las obras comprometidas. La Ministra tendría que recorrer ella misma las instituciones y ver con sus propios ojos la falta de infraestructura que hay hoy. En este estado de abandono y desidia, las escuelas no pueden garantizar la presencialidad. Es necesario que sepamos, qué se hizo durante este año en obras e infraestructura escolar”, finalizó la Diputada Gisela Scaglia.