Pescadores cortan accesos en Santa Fe y Rosario para reclamar contra la veda

Distintos grupos de pescadores realizan este lunes cortes de tránsito en las principales rutas de la provincia para reclamar contra la veda pesquera que dispuso la Justicia. En el acceso a la ciudad de Santa Fe, en la Ruta Nacional 168, los pescadores interrumpen el tránsito cada 15 minutos, lo que está generando a lo largo del día importantes demoras sobre todo para ingresar a la capital provincial en el Viaducto Nicasio Oroño.

Hacia las 17, confirmaron al sitio digital Aire de Santa Fe que los cortes seguirán durante la noche y, al menos, hasta este martes. Más temprano, los pescadores apostados en la ruta que une Santa Fe con Paraná, habían anticipado que iban endurecer la protesta si el gobierno no realiza alguna gestión para que la Justicia revea esta decisión.

Ante la situación, se realiza un operativo que desvía una parte de los vehículos hacia el Puente Colgante para intentar reducir el tiempo de espera.

En el Puente Rosario – Victoria también hay un corte de pescadores que provoca muchas demoras y colas de hasta 10 kilómetros. “La provincia todavía no presentó una apelación o un recurso de amparo para que podamos volver a trabajar. Hay 6.400 familias que dependen de la pesca comercial en Santa Fe”, advirtió Jesús Pérez en una entrevista con Aire de Santa Fe. Es uno de los referentes de los pescadores desde el puente rosarino, que se cortó a las 7.30 y todavía no se habilitó.

“Queremos que mañana todos nuestros compañeros salgan a ejercer su actividad. No se puede interrumpir una fuente de trabajo de golpe. No tenemos problema en sentarnos a discutir cómo cuidar el recurso pero no podemos dejar de trabajar. A nuestros hogares con las manos vacías no podemos volver, nos van a tener que llevar a todos presos”, aseguró Pérez.

Durante la mañana, los pescadores también realizaron un corte en el kilómetro 51 de la autopista Santa Fe – Rosario, a la altura de Maciel.

En la Ruta Nacional N°11 hay cortes a la altura de Coronda, Arocena, San Fabián y Tacuarendí, mientras que en la Ruta Provincial N°1 los cortes son en San Javier, Cayastá y Alejandra.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) señalaron que todos los cortes son intermitentes.

En Coronda la Asociación de Pescadores abre el paso hacia Santa Fe cada 10 minutos. No lo hacen en la vía con dirección a Rosario porque la policía trabaja en el lugar en un desvío. “Pedimos que nos dejen trabajar”, indicó Ángel Lemaire y aclaró que no se van a retirar de la autopista hasta que tengan respuesta de las autoridades.

En Arocena el corte es intermitente pero la fila de autos ya alcanzó los siete kilómetros de largo. El tránsito permanece cerrado de ambas manos durante una hora y se abre durante 10 minutos.

“No queremos hacer esto pero es la única forma que tenemos de que nos escuchen”, contó uno de los pescadores manifestantes. “No nos dieron ningún subsidio, ni nada y tenemos que estar tres meses sin trabajar”, se quejó.

En la ruta nacional A009 a la altura de Puerto Reconquista también hay un corte parcial de calzada. Se realiza paso alternado de vehículos.

En la ciudad de Santa Fe, los pescadores se manifestaron frente a los Tribunales Provinciales.

La veda y el reclamo

La semana pasada el juez en lo Civil y Comercial de la 11° Nominación de los Tribunales de Rosario, Luciano Carbajo, aceptó una medida cautelar solicitada por un referente de las organizaciones «El Paraná No Se Toca» e «Identidad Ambiental» y decidió declarar la veda de pesca deportiva y comercial en todo el cauce del río Paraná correspondiente a la provincia de Santa Fe desde la cero hora del 29 de diciembre de 2020 hasta las 24 del 31 de marzo de 2021.

El ministro de la Producción, Daniel Costamagna, confirmó la semana pasada que el gobierno provincial apelaría en los próximos días la resolución que veda la pesca deportiva y comercial en el río Paraná por considerarla una medida que “no tiene asidero y es contradictoria”.