Personal comunal arregla rutas provinciales para las que piden obras

Son las rutas provinciales 6 y 36 que unen San Carlos Sud con Matilde. Los jefes comunales de la zona solicitan a la provincia que realice obras definitivas en el lugar.

Los presidentes comunales de San Carlos Sud, Florencia Primo y de Matilde, Lucas Saldaño mostraron su preocupación ante la falta de respuestas del gobierno santafesino, por el lamentable estado de transitabilidad en el que se encuentran las rutas provinciales Nº 6 y 36-S.

La enorme cantidad de baches, pozos y ondulaciones que presentan ambas trazas, originan un peligro muy importante para los vehículos, motos y camiones que a diario transitan el corredor productivo que une dos departamentos de la provincia: Las Colonias y San Jerónimo.

Sobre este tema la presidenta comunal de San Carlos Sud, comentó a El Litoral su preocupación por el estado de la traza.

“Desde el año pasado venimos elevando pedidos en conjunto con Matilde, sobre la necesidad de llevar a cabo una obra integral y de mantenimiento de la ruta. También el pedido se hizo con autoridades comunales de Gessler, por el grave estado que presenta la Ruta Provincial Nº 6. Son dos rutas provinciales que requieren un mantenimiento constante, las comunas podemos colaborar con arreglos parciales con los pocos recursos que disponemos, pero no las reparaciones de fondo que necesitan estas dos vías de comunicación”.

Primo agregó que hace muy pocos días las comunas de San Carlos Sud y Gessler aportaron materiales para poder llevar a cabo obras de bacheo.

“Se taparon los pozos que había en la ruta y que eran sumamente peligrosos. Colaboramos con el RAP y la emulsión, para poder tornar más transitable la traza, nos cansamos de mandar notas y llamar por teléfono a Vialidad Provincial, donde la respuesta es la misma: no cuenta con materiales y máquinas para llevar a cabo estos trabajos. El panorama es desolador y lo más preocupante es que no vemos una solución en el corto plazo”.

Para la titular del Ejecutivo comunal de San Carlos Sud, la gravedad de la situación puede llevar a que en cualquier momento ocurra un accidente grave. “Ahora no está lloviendo, estamos soportando una histórica sequía, si hubiera precipitaciones sin dudas los problemas serían aún más graves”.

En tanto, en diálogo con El Litoral, Saldaño manifestó que en reiteradas oportunidades se elevaron pedidos para que se concreten obras en la traza, que conecta Matilde con la Ruta Nacional N.º 11 y con San Carlos Sud, pero no tuvimos respuestas.

“En reiteradas oportunidades junto a Jefes Comunales de Desvió Arijón y Sauce Viejo elevamos un pedido por la iluminación del acceso de la RN Nº 11 y RP Nº 36-S, hace tiempo que el estado de la iluminación no es bueno. Necesitamos que sea reparada de manera urgente, existieron accidentes de tránsito en ese sector y no podemos estar en 2023 viendo si podemos poner 6 columnas de luz o no”, señaló el titular del Ejecutivo local quien aseguró que es una obra que debería estar hecha hace mucho tiempo.

“Es un problema que tiene más de cinco años, y necesitamos una solución urgente. Otra cuestión que me preocupa como presidente comunal es el estado de la Ruta Nº 36-S. En innumerables ocasiones hemos elevado con Florencia Primo reclamos para que se dé una solución a este tema. Además en muchas oportunidades salimos con lo que tenemos en la comuna a tratar de tapar los baches, pero no es la solución ideal y definitiva, y tampoco nos compete como comuna”.

Falta de respuestas

Por otra parte, Saldaño agregó que las obras de viviendas que venían a muy buen ritmo están paradas desde el mes de abril.

“Lamentablemente la obra se paró, desde la comuna hicimos un esfuerzo enorme para continuar, pero si no ingresan los pagos de los certificados es imposible poder llevar adelante una obra muy necesaria para la comunidad. Pero lamentablemente por decisiones políticas han quedado paradas en un 70% de ejecución”.

En tanto Primo aclaró que la falta de respuestas del gobierno provincial se extiende a todos los temas y expedientes.

“No se está pagando Obras Menores. Tenemos un expediente iniciado en el mes de marzo para la compra de un tractor, en el mes de abril se aprobó y quedó en el ministerio de Economía frenado. Estamos en el mes de octubre, por la devaluación vamos a tener que erogar una cifra muchísimo mayor para poder adquirir la herramienta que es sumamente necesaria para llevar a cabo diferentes trabajos en la localidad”.

La Jefa Comunal sostuvo que el Plan Incluir no llegó a San Carlos Sud. “En mi gestión este programa provincial no llegó a la localidad. En cuanto al tema de “Emergencia por Sequía”, los recursos sólo llegaron a comunas de su mismo color político, parece que en el resto de las localidades llovió y la sequía no existe. Acá no se afecta a un presidente comunal o intendente, acá se perjudica a la comunidad”.

Publicado por El Litoral en www.ellitoral.com