Perotti viaja a Buenos Aires a reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación

«Aún no hay definición sobre el envío de nuevos gendarmes. No hay ningún compromiso en ese sentido», aseveró a Aire Digital un vocero oficial de la cartera que conduce Sabina Frederic. “Sí hay un compromiso para encarar un trabajo conjunto para coordinar el despliegue y la distribución de las fuerzas federales que ya están en la provincia, pero previo al envío de nuevos gendarmes debe realizarse un diagnóstico sobre la situación y de las necesidades reales del territorio”, añadió.

