Perotti: «Somos hasta aquí la provincia que ha tenido en su actividad industrial y productiva la mayor amplitud»

A excepción de los grandes aglomerados de Santa Fe y Rosario, el gobernador afirmó que, “para el resto del territorio funciona el take away y el pick up, y se ha solicitado a la Nación para que se pueda aplicar en Rosario y Santa Fe. Son actividades que solamente autoriza el gobierno nacional», expresó el gobernador, en referencia al ARTÍCULO 10 del DNU 459/20 prorrogado por DNU 493/20, y amplió que de esa reglamentación dependen » las actividades escolares, de los bares, restoranes y la de todo tipo de reuniones”.

