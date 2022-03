Perotti sobre las retenciones: “Sería bueno que los esfuerzos se hagan en todos los sectores”

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, volvió a tomar distancia del gobierno nacional y criticó el aumento del 31% al 33% en las retenciones para la harina y el aceite de soja hasta el 31 de diciembre.

“Sería bueno que los esfuerzos se hagan en todos los sectores”, reclamó el mandatario santafesino, quien argumentó que el precio internacional de la harina no es el único que tuvo incrementos tras el conflicto bélico de Rusia y Ucrania. Además, afirmó que él hubiera optado por “aprovechar las oportunidades” en la actual coyuntura y vender más productos industrializados.

En una conferencia de prensa, tras el acto de apertura de sobres para la licitación del Gasoducto Metropolitano, Perotti afirmó: “No estamos de acuerdo con las medidas del gobierno, que la industria tenga una suba de retenciones, porque entendemos que es una instancia que no funcionó en la etapa anterior”. Y recordó además que el propio Alberto Fernández, en el inicio de su gestión, retrotrajo una medida del gobierno anterior y disminuyó las alícuotas al 31%.

En este sentido, el mandatario santafesino dijo que entiende que la situación de emergencia lleva a que se plantee la necesidad de constituir un Fondo de Estabilización para que los sectores con mayores dificultades económicas puedan estar acompañados. “Uno no puede no estar de acuerdo en un concepto de esa magnitud, en tratar de resguardar el aumento de los precios de la canasta familiar. Lo que creo es que sería bueno que los esfuerzos se hagan en todos los sectores”, sostuvo, al tiempo que detalló que los precios de los granos no fueron los únicos en subir: “También subieron los precios del petróleo crudo y de los minerales, con lo cual sería bueno pensar un esquema solidario y que el esfuerzo se pueda hacer en conjunto”.

El gobernador remarcó además que él “hubiese empezado por aprovechar las oportunidades” y por “tomar medidas para todos los sectores, de crecer en la provisión de harinas al mundo” e indicó que el primer ministro de Italia dijo que Europa tiene que poner la atención para la provisión de harina en Estados Unidos, Canadá y Argentina. “Alguien va a tener que ocupar ese espacio en los próximos años y esa es una enorme oportunidad para Argentina. Por eso lanzamos nuestro propio programa de aliento a los productores con líneas de financiamiento promocionadas”, dijo.

“Ya vivimos esa situación y por eso hoy nos lleva al descreimiento. Ojalá nos equivoquemos y el esquema funcione perfecto, pero no estamos de acuerdo en que esa sea la instancia. En definitiva, nuestra defensa tiene que ver con la defensa de la industria, del valor agregado. No queremos que ese valor que puede hacer Argentina, lo termine haciendo India o China, que se llevan los granos para industrializarlos en su país. Y que nos tienen que dar sin dudas las divisas que necesitamos, porque es más caro vender harina y aceite que vender porotos. Esta discusión la vamos a seguir porque creemos en la defensa de estos sectores”, planteó.

Gasoducto Metropolitano

Perotti participó este lunes de la apertura de sobres con las ofertas económicas para la etapa de construcción del gasoducto metropolitano. La etapa II correspondiente a la construcción tiene un presupuesto que supera los $ 2.500 millones de pesos.

La obra alcanzará a unos 100 mil usuarios y representa a más de 250 mil vecinos de la capital provincial, Esperanza, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón, Arroyo Aguiar, Arroyo Leyes y Ángel Gallardo. Además de impactar directamente en unas 7000 industrias y comercios, y 1600 instituciones que hoy no cuentan con gas.

Acerca de esto, afirmó que es una obra muy importante para toda la infraestructura básica de la región metropolitana. El gobernador detalló que son dos ofertas de grupos importantes y que cada una contiene a varias empresas de los rubros de gas que se presentaron.

“En los próximos días tendremos la apertura de los sobres. Se dividió en dos partes, construcción por un lado y materiales que tiene su apertura el 7 de abril por el otro. Seguimos llevando en marcha uno de los desafíos importantes de la provincia, que es crecer en infraestructura y particularmente en la estructura de gas”, concluyó.