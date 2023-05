Perotti se reunió con Massa: analizaron obras para la provincia

Este jueves en Buenos Aires, el ministro de Economía Sergio Massa se reunió con el gobernador Omar Perotti para analizar los proyectos de obra a ejecutar en la provincia, relacionados con el plan de riego “Argentina Irrigada”. También hablaron del financiamiento para las obras necesarias con vistas a la realización de los Juegos Odesur a desarrollarse en Rosario, Santa Fe y Rafaela en 2026.

El programa “Argentina Irrigada” apunta a incorporar 1,9 millones de hectáreas a la superficie agrícola irrigada y que beneficia a 20 provincias, entre ellas Santa Fe.

El plan, que contempla una inversión pública de US$ 2.066,7 millones para ejecutar 95 proyectos de infraestructura hídrica, beneficiará a 50.717 productores y productoras y generará 80.808 empleos en diferentes regiones del país. Se encuentran aprobados US$ 394 millones para 33 proyectos de modernización de los sistemas de riego.

En ese marco, Massa y Perotti hicieron un diagnóstico de los proyectos que está formulando la Secretaría de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal para la provincia. Entre los proyectos se encuentran: Desarrollo del Sistema de Riego para Producción Agrícola en la región de Villa Ocampo, que contará con una inversión de US$ 47,2 millones para la producción de Ganadería, cereales y pasturas; Sistemas de Abastecimiento de Agua para Ganado del Norte Santafesino con una inversión de US$ 8 millones para ganadería y el proyecto para el Aprovechamiento de arroyo El Rey por US$ 57,5 millones para la producción de cereales y oleaginosas.

Juegos Odesur 2026

Por otra parte, el ministro y el gobernador acordaron el inicio de las gestiones ante el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, para el financiamiento de las obras necesarias en la provincia con vistas a la realización de los Juegos Odesur a desarrollarse en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela en 2026.

Fuente: Aire de Santa Fe