Perotti resaltó la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia

“Es un momento difícil, porque las recaudaciones han caído, y para todos, no hay nadie que reclame y no tenga razón, cada uno de los sectores ha tenido una pérdida, algunos pudieron tener niveles de actividad o recuperarlos, y otros tienen un ingreso permanente, pero hay sectores a los que se le derrumbaron los ingresos y hay que atenderlos” por eso “debemos tener la mayor ecuanimidad posible en el manejo de los recursos para que todos puedan sobrellevar esta situación de la mejor manera”, concluyó el gobernador.

Asimismo, detalló que, además, Santa Fe está “llegando a los sectores que no han podido ser parte de los ATP y el IFE, con aportes provinciales, en particular a actividades que no han podido trabajar, y que todavía tienen que esperar para poder hacerlo. Y lo hacemos en el convencimiento de que esos sectores habitualmente son aportantes al Estado, que nunca han requerido una asistencia, pero hoy sí”.