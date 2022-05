Perotti reclamó “penas más duras” y “más jueces que manden a la cárcel a los delincuentes”

El gobernador Omar Perotti participó este jueves del Encuentro Nacional de la Justicia Federal, denominado “El juzgamiento del narcotráfico”, que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Ante los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, el mandatario aseguró que “la situación por el narcotráfico en la provincia no da para más”.

En la oportunidad, Perotti calificó la reunión como “muy positiva”, y recordó “la necesidad de una mayor presencia federal. Venimos diciendo desde hace mucho tiempo que la Nación no puede permitir que esto pase en su territorio, y ese territorio es la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario, y que el accionar requiere de la Nación con su plena presencia en el territorio”.

A continuación, dijo: “En nuestra provincia, no hay dudas que el delito avanzó y avanzó mucho. La única manera de combatirlo es no darle tregua. Que los jueces estén reunidos aquí y la presencia de la Corte en la ciudad de Rosario es un mensaje claro: que no se mira para otro lado”.

Y sumó: “Estamos sintonizados en la misma lucha. Cada uno tiene que hacer su parte. Nosotros empezamos diciendo que hay que cortar los vínculos del delito con el Estado. Seguimos avanzando, pero necesitamos de más fuerza. Esto no lo soluciona una sola persona, ni la provincia sola; esto es mucho más grande y estoy seguro que lo vamos a vencer entre todos”.

En esa línea, subrayó: “La Nación no puede permitir que esto pase en su territorio, y tengo toda la voluntad de acabar con esta lacra que complica la vida a toda la buena gente, que genera miedo y quiere imponer el caos”.

“Sin dudas que la detención de narcos poderosos tiene consecuencias, como las amenazas que se viralizaron en los últimos días, tratando de imponer temor. Es una forma de amedrentar, de generar miedo para mantenerse en la impunidad en la que vivían”, amplió el mandatario santafesino.

Y remarcó: “No nos vamos a detener. La mayor parte de la fuerza policial lo tiene claro; son ellos que llevan adelante los allanamientos, las detenciones, y tienen la tarea de mejorar para cuidarnos mejor. Y si encontramos a alguien que se aparte de la buena senda, que favorezca alguna actividad narco, terminará compartiendo cárcel con ex jefes policiales de épocas anteriores”.

“Quiero ser claro con esto: debemos estar todos del mismo lado. Saber, como dijo hoy el presidente de la Corte Suprema, de qué lado está cada uno. En esto, hay que estar del lado de la lucha contra estas lacras que lucran con la adicción de nuestros jóvenes y generan un mercado creciente”, subrayó el gobernador.

En paralelo, aseguró que “debemos seguir trabajando junto a las organizaciones sociales, junto a los pastores, los curas, los sindicatos, los empresarios; es fundamental para que tengamos más oportunidades para enfrentar mejor e integralmente la lucha contra la inseguridad”.

Para cerrar, el gobernador manifestó que “necesitamos más jueces y más fiscales que actúen y que manden a la cárcel a los delincuentes. Necesitamos más dureza en las penas y aislamiento en las cárceles; de nada sirve si hay condena y después terminan gerenciando sus negocios desde la cárcel. Hay que endurecer los sistemas de control de la vinculación con el exterior”.

Los principales disertantes fueron los ministros de Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rozenkrantz y Juan Carlos Maqueda; el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal; el presidente de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), Jorge Morán; y el secretario general de Ajufe, Ariel Lijo. También, participaron el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el rector de la UNR, Franco Bartolacci.