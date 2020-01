Perotti recibió a los Foros de intendentes y presidentes comunales

«Desde el gobierno provincial vimos con mucho beneplácito, que hoy ya discutiéramos, no si se trata o no una norma, sino sobre su contenido», indicó el titular de Gobierno, y agregó: «Además de la emergencia, hablamos de cuestiones de mediano y largo plazo, que hacen a cómo encarar a cuatro años una buena administración y quedamos en incorporar sus propuestas».

You may also like