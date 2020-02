Perotti recibió a dirigentes radicales para «saldar deudas»

Los ministros de Gobierno, Esteban Borgonovo; de Economía, Walter Agosto, y de Gestión Pública, Rubén Michlig recibieron al presidente del Comité Provincial de la UCR, el ex vicegobernador Carlos Fascendini; los senadores provinciales por San Cristóbal, Felipe Michlig (jefe del bloque del Frente Progresista en la Cámara alta) y su par de General López, Lisandro Enrico; los diputados provinciales Maximiliano Pullaro (el ex ministro de Seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz) y Fabián Palo Oliver (ex intendente de Santo Tomé); así como el intendente de Armstrong, Pablo Verdecchia, en representación del Foro de intendentes radicales.

Acaso el ex vicegobernador, Carlos Fascendini, como titular de la UCR dio la definición que sintetiza la reunión: “vinimos a saldar deudas, y se han saldado”, dijo. También observó que “el diálogo político es necesario”, aconsejó no precipitar con plazos las conversaciones para “lograr acuerdos” y destacó que antes que hombres de partidos políticos, oficialistas y opositores, “somos, por sobre todas las cosas, santafesinos”.