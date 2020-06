Perotti oficializó restricciones para quienes ingresan a la provincia o trabajan en zona de circulación de coronavirus

Buscan enfrentar el crecimiento de los casos positivos que se registraron en los últimos días. Desde este lunes se establecerán 14 días de aislamiento para quienes ingresan a la provincia, reducir los traslados a los lugares de circulación y sanciones para quienes no cumplen.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, aseguró hoy durante el reporte epidemiológico que “va a haber nuevas disposiciones para el ingreso y egreso a la provincia. Cualquier persona que no resida en el territorio de la provincia e ingresa a la provincia y se va a quedar aquí, obligatoriamente tendrá que hacer 14 días de aislamiento. Vamos a tomar prácticamente la misma acción que tuvimos cuando regresaban los turistas o aquellas personas que por trabajo o estudio estaban en el exterior”.

“Las personas que, siendo de la provincia de Santa Fe trabajan en zonas de aislamiento donde hay circulación, ejemplo: alguien de Rosario que trabaja en provincia de Buenos Aires en alguna actividad habilitada, sea profesional, transportista, viajante, va a poder realizar su actividad porque es una de las autorizadas, pero en su regreso va a tener que permanecer en su domicilio sin poder participar de todas las otras actividades que se han ido exceptuando”, amplió el titular de la Casa Gris.

“Lo mismo va a ocurrir con personas de otras provincias que trabajan durante la semana en nuestra provincia. Ejemplo: un empleado de banco que es cordobés, de Buenos Aires, de Chaco, que trabaja en nuestra provincia, va a poder hacer su actividad pero va a tener que mantener las mismas instancias de cuidado, es decir, no tener la circulación que se ha autorizado a todas las otras actividades como reuniones familiares, reuniones afectivas, deportes, ninguna de esas actividades estarán autorizadas para estas personas”, informó el primer mandatario provincial.

“Hay que duplicar, triplicar, cuadriplicar los cuidados” afirmó Perotti y solicitó a los santafecinos “encarecidamente” que de no ser obligatorio, de no ser su actividad permanente y autorizada, “no vayan a los lugares adonde haya circulación, no vayan a los lugares donde tenemos el mayor nivel de contagios: provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Resistencia, para dar tres ejemplos puntuales de alto nivel de contagio en estos momentos”.

En estos días, nuestra provincia sufrió un aumento de casos positivos de Coronavirus, que nos indican que hay que establecer medidas más severas para seguir cuidando a los santafesinos. — Omar Perotti (@omarperotti) June 22, 2020

“Nos tenemos que cuidar entre todos y tenemos que plantear la responsabilidad social que siempre hemos dicho que este momento requiere. Habrá sanciones para quienes no cumplan esta instancia. La policía y la fiscalía son las que van a recepcionar denuncias de algunos de estos incumplimientos, desde el que no cuenta su realidad y es detectado después en su pueblo o en una ciudad residiendo cuando no estaba, o aquel que teniendo la habitualidad de viajes en otras provincias, quiere realizar actividades para las cuales él no está autorizado”, detalló Perotti.

Para finalizar, el gobernador alertó que “el virus está allí, está presente. No podemos bajar la guardia en ninguna de las instancias porque todas las instancias que hemos ido ganando en recuperar actividades, pueden volver atrás”. También hizo un llamado de atención por el decaimiento del uso del barbijo, “ninguna de las disposiciones de cuidados en salud se han minimizado o tienen que flexibilizarse. Seguimos siendo muy rígidos: el agua y el jabón, el distanciamiento, el uso obligatorio del tapabocas o nariz, boca y mentón, es obligatorio. Entonces, seamos respetuosos de estas instancias, la pandemia no pasó.