Perotti: “No ganamos nada, el riesgo está allí y no hay que descuidarse”

Así lo afirmó el gobernador de la provincia durante el informe brindado del reporte epidemiológico diario de Coronavirus.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, le remarcó a los santafesinos que en la lucha contra el Coronavirus “no ganamos nada todavía, el riesgo sigue estando presente y no hay que descuidarse”.

“Es fundamental cuidar lo que hasta aquí se ha logrado, el pico que se esperaba en abril se está planteando para mayo, eso nos permitió prepararnos mejor. Ahora tenemos que ser muy honestos, no ganamos nada, no resolvimos ninguna situación, el riesgo esta presente, no hay que descuidarse, lo dijimos desde el primer momento es una batalla dura” aseguró Perotti.

“Hasta aquí ganamos tiempo, lo que nos posibilitó crecer en más de un 25% en camas criticas, adelantar la campaña de vacunación anti gripal, equiparnos, capacitar nuestra gente, contar con dos centros de análisis para seguir la evolución de la endemia” amplió el primer mandatario provincial.

“El equipo que conduce el presidente Alberto Fernández es el que va definiendo los lineamientos de cómo llevar adelante la lucha contra la pandemia. Los gobernadores planteamos la necesidad de continuar con el aislamiento. Tendrá una fase con algunas particularidades, pero queremos ser muy claros, el día lunes cuando termine esta etapa de aislamiento no es que volvemos a la vida normal y habitual, nada de eso, cuidar lo que hasta aquí se ha logrado es fundamental”, expresó el gobernador.

Con respecto al trabajo de articulación con municipios y comunas, el titular de la Casa Gris sostuvo que “la coordinación con cada uno de ellos va a ser clave, en particular con los más poblados. Allí es donde estaremos teniendo nuevamente una fuerte presencia en los controles. Trabajando juntos, unidos, del partido que sean, aquí no hay juego para eso, no hay espacio para ninguna de estas instancias de divisiones que pueda estar dividiéndonos en la batalla que tenemos que dar contra el virus. Mantener el orden será central. Nadie va a poder circular si no tiene su autorización”.

En este sentido, el gobernador afirmó: “Vamos a ser muy estrictos en el seguimiento del aislamiento. Haber pasado las diez mil aprehensiones no es un tema menor ni para dejar pasar. A cada una de estas diez mil personas se le inicia una causa penal. Esto no es un dato menor y vamos a seguir con esa firmeza”.

Por último, Perotti pidió especial énfasis en el cuidado de los adultos mayores.”Cuidemos a nuestros abuelos. Es allí donde tenemos uno de los factores principales de riesgo. Colaboremos con ellos, ayudémoslos en el barrio, organicémonos, todos sabemos en el barrio donde vive el abuelo, donde vive la abuela. Todos sabemos en el barrio como podemos ayudarlos”.

Por su parte, el ministro Parola, manifestó que “me interesaría mucho reforzar fuertemente el trabajo de coordinación que estamos llevando adelante con Nación. Lo que estamos proponiendo y estamos trabajando también desde la provincia de Santa Fe es un trabajo en red, un trabajo coordinado que nos permite estar absolutamente acompañando a cada uno de nuestros efectores y teniendo la posibilidad de una comunicación directa y rápida, para poder tomar las resoluciones o las decisiones que hay que tomar en forma pronta, decidida y con los lineamientos que no solamente bajamos desde la provincia sino a nivel nacional”.

“Estamos trabajando absolutamente vinculados, integrando un proceso que va a permitir que tanto el gobierno nacional como nosotros tengamos al instante cada una de las camas que vamos a tener ocupadas dentro de la provincia y eso se va a reportar en dos oportunidades diarias para saber el movimiento de las mismas” destacó el titular de la cartera de Salud.