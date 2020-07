Perotti no apeló al decreto pero sí a una fuerte recomendación para restringir las reuniones familiares

El gobernador recordó que se está en la etapa más difícil de la pandemia y recordó que uno de los objetivos sanitarios era prepararse para el invierno porque allí estarían los meses más complicados de la enfermedad: «Si hemos legado hasta aquí, es ahora donde tenemos que tener una mayor actitud de responsabilidad. De allí el pedido. Si tenemos que hacer una reunión familiar, hagámosla. Pero no más que eso. Espaciemos lo más que podamos» y aseguró que su gobierno «va a ser muy firme en los controles» al referirse a los 26 puestos de acceso a la provincia para controlar el ingreso de vehículos a territorio santafesino. «Con el que no tenga documentación seremos más rigurosos y los haremos pegar la vuelta. Y para entrar a la provincia se deberá tener un certificado que demuestre que llega por una actividad esencial», redondeó.

«Hemos tenido una recorrida con todos los intendentes, con los comités departamentales y con los expertos epidemiológicos en la mañana. No va a haber un decreto sino una clara recomendación en particular a Rosario, el Gran Rosario y a los departamentos del sur de la provincia. Es allí donde se ha acelerado la curva de contagios en los últimos días y en donde hemos conseguido un montón en cuanto a la etapa muy distinta de la que hoy pretende salir el Amba», destacó Perotti al destacar que no decretará la restricción de los encuentros familares y afectivos en Santa Fe.