Perotti negó privilegios para vacunar en Santa Fe y le respondió a la oposición

«Nadie se vacunó antes de que le toque», aseveró el gobernador de la provincia.

(La Capital de Rosario) – El día después de la interpelación al ministro de Gobierno Roberto Sukerman en la Legislatura santafesina, donde el funcionario negó enfáticamente que exista un vacunatorio VIP en la bota, el gobernador Omar Perotti rompió el silencio y salió a defender explícitamente el plan de inoculación instrumentado por la Casa Gris.

«Si algo no existe es una decisión de privilegio, el gobernador se vacunó cuando tuvo que vacunarse» y «nadie del gabinete se vacunó antes de que le toque”, aseveró el mediodía del martes Perotti al cruzar elípticamente las críticas de la oposición legislativa tras la exposición del ministro político en Diputados.

El mandatario admitió no obstante que «pudo haber errores, que siempre puede haber», pero defendió que la administración santafesina ya atravesó la barrera del «millón de personas vacunadas y pasamos a tener un número creciente de personas testeadas diarias».

Perotti, en diálogo con la prensa luego de encabezar un acto oficial en la ciudad capital consignó ante una consulta sobre las denuncias por supuestos vacunatorios VIP: «Quiero ser muy claro con esto. Son temas que alguien quiere instalar. Pasamos el millón de personas vacunadas y de tener testeadas un número creciente de 10 mil personas diarias estamos turnando a dos semanas consecutivas con la posibilidad de que cada santafesino y cada santafesina sepa hacia dónde marcha. Que puede haber errores, siempre puede haberlos. Ahora si algo no existe es una decisión de privilegio, el gobernador se vacunó cuando tuvo que vacunarse, nadie del gabinete se vacunó antes de que le toque”, subrayó.

Recordó además que ante una denuncia formulada en su contra se presentó oportunamente en la justicia. “Frente a alguna denuncia infundada me presenté a la Justicia. Personalmente y mi familia, fuimos todos sometidos a muestras para constatar que no nos habíamos vacunado. Ese es el valor que nosotros le damos a la vacunación”, esgrimió Perotti.

Aseguró en otro tramo de su contacto con los periodistas que «una vez vacunado el personal de salud, y quienes tenían tareas cercanas al virus, puede haber algún caso que haya estado en duda. Pero terminada esa etapa comenzó el registro de inscripción y el que no está inscripto no se vacunó en esta provincia. Ahora el programa de vacunación apunta a que «siga creciendo el millón de inoculados y que no nos quede ninguno sin vacunar, estamos buscando a la gente que no se inscribió por alguna duda o algún temor para que se pueda vacunar». «En lugar de estar discutiendo otras cosas, debemos estar en una tarea codo a codo buscando a la gente para que todos se puedan vacunar», concluyó.