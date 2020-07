Perotti: «Nadie se salva solo, todos somos y hacemos la patria»

“Por eso – agregó el intendente – no pensemos en libertad versus salud o libertad versus economía. Nuestra responsabilidad como dirigentes no es confrontar sino afrontar y estamos afrontando el enorme desafío que nos impone esta situación inusitada para poder sobrellevarla y superarla en todos los órdenes”.

“De eso se trata hoy – continuó- de cuidarnos, de construir nuevos lazos, de ser solidarios, del gesto simple entre vecinos, de la contención de los vulnerables, de potenciar un Estado creativo e innovador, que nos cobije a todos, comenzando por quienes más lo necesitan, entendiendo que nadie se salva solo, todos somos y hacemos la Patria. No estamos esperando que pase todo. Decir o hablar de una pos pandemia sería quedarse esperando, no estamos esperando que pase todo. Estamos cuidando de la mejor manera a cada santafesina y a cada santafesino y estamos generando las condiciones para que Santa Fe tenga el mayor nivel de actividad con el cuidado de su gente”.