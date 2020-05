Perotti: Hoy el heroísmo es la solidaridad

El heroismo es la solidaridad. Hoy nadie se salva solo, es con todos y todas en unidad. #25DeMayo Esta pandemia nos amenaza, pero no nos iguala, si no que acrecienta desigualdades y potencia las carencias. pic.twitter.com/xD9RNVIXqY

“Hoy estamos en guerra, una guerra distinta, con un enemigo que viaja con nosotros. En las guerras convencionales se dinamitaban los puentes para evitar el avance del enemigo. Hoy el camino y el puente somos nosotros”, graficó el primer mandatario provincial y amplió: “En las guerras desde todas las épocas, hay hospitales de campaña. Hoy los cuerpos de sanidad no están en la retaguardia, están en el frente más duro de la batalla. Allí con poco conocimiento todavía del enemigo, con todas las armas pero fundamentalmente con mucho coraje. Con las lógicas adaptaciones, en esta guerra no puede haber neutrales ni indiferentes”.