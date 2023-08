Perotti habilitó el acueducto Desvío Arijón-Rafaela que resuelve el acceso al agua potable

El gobernador Omar Perotti inauguró este viernes el acueducto Desvío Arijón – Rafaela, que abastecerá de agua potable a más de 142 mil habitantes de la región. Previamente, entregó 357 celulares a alumnos de escuelas rurales en Bella Italia.

Los trabajos, en los que se invirtieron 14 mil millones de pesos provenientes del Fondo Abu Dabi, OFIP y el gobierno provincial, abastecerán a las localidades de Rafaela, Matilde, San Carlos Sur, San Carlos Centro, San Carlos Norte, Santa Clara de Buena Vista, San Mariano, Sa Pereira, Angélica y Susana.

En la oportunidad, Perotti señaló que “cuando hablamos de salud, la primera instancia es ver si hacemos un hospital, pero la salud empieza con el agua, con los servicios sanitarios. Allí es donde estamos haciendo realmente una expansión plena y acercando salud a cada vivienda”.

“Nos mintieron durante muchísimos años y esto es algo que no le hace bien a la política. Hubo años y años donde no se cuidó la salud; donde a la ciudad no se le permitió crecer ni desarrollarse. Muchísima gente tuvo que pagar sus lotes mucho más caros o no pudo comprarlos porque los que estaban habilitados eran lugares donde había agua potable y los otros no”.

Luego, Perotti destacó que en estos años se dio el mayor ritmo de obra de construcción del acueducto e indicó que para poder llevarla adelante se negoció con los países árabes y se buscaron más financiamientos nacionales: “Hoy sin dudas es un día para festejar; seguramente a partir de mañana empezaremos a tener un mayor nivel de presión en toda la ciudad. Terminamos Reconquista; la planta potabilizadora de Santa Fe, para los próximos 20 años de abastecimiento de esa ciudad; el acueducto del Gran Rosario, la planta potabilizadora, y posibilidades de abastecer también para los próximos 20 años y a localidades vecinas; acompañamos a la cooperativa de Venado Tuerto en la posibilidad de expansión de una incorporación de una planta que genere más volumen, para crecer en los servicios en aquella localidad”.

En ese sentido, remarcó: “Desplegamos en toda la provincia la preocupación central de este derecho humano, al que todavía no podemos tener a todos los santafesinos cerca, pero sí invertir enterrando caños a los que le escapan muchos, vinimos a cambiar esas cosas en la política; criterios que estuvieron muy presentes en los últimos años, donde vive poca gente, no se hacen obras, las obras se hacen donde viven mucha gente y donde se ven o donde hay muchos votos. Pensar en abastecer de agua potable, cuando uno analiza el costo de la obra con la cantidad de habitantes, nadie iría a invertir ahí, salvo el Estado porque tiene que cuidar a la gente”.

Por último, Perotti dijo que “nosotros hemos tomado esa decisión porque si no invertíamos en esto, en la parte más dura, en la parte más costosa, difícilmente un vecino de alguna de las ciudades en la provincia, de algunos de los pueblos que necesitan agua, iba a abrir en los próximos días una canilla e iba a salir agua”.

La alimentación a la ciudad de Rafaela desde la planta de Desvío Arijón implicará un importante cambio en las características del agua potable de la ciudad, reduciendo niveles de salinidad y haciendo posible la incorporación al servicio en el futuro de otros sectores del ejido urbano. Actualmente, alcanza al 95 % de la ciudad, y permitirá extender la prestación al 100%.

Presente y futuro

La ministra de Infraestructura, Servicio Públicos y Hábitat, Silvina Frana, señaló que “hoy 140 mil vecinas y vecinos acceden a un derecho humano que es acceder al agua potable de calidad, lo cual no es un dato menor. Esto tiene que ver con gestión y decisión política. Y en este gobierno hubo una decisión de trabajar a lo largo y a la ancho de la provincia llevando este derecho humano a muchos lugares del territorio, sin importar el color político”.

En tanto, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, indicó que “llega el agua potable a la ciudad y para nosotros es agua bendita porque hace muchos años que venimos luchando y reclamando por el agua a distintos gobernadores. Y en esta oportunidad, por la decisión política de Omar (Perotti) se realizó esta obra. Esto es presente y futuro. Presente, porque vamos a empezar a tener veranos más aliviados y a cuidar este recurso; y futuro, porque ahora se van a autorizar los loteos con el agua potable incluida”.

A su turno, el senador Alcides Calvo, expresó que «creo que a veces restan decir palabras y mirar los hechos, es una semana especial, histórica para Rafaela y la región. Una obra que costó e implicó muchas gestiones, municipales y provinciales, tres décadas donde vemos al gobernador, que a su vez fue intendente, legislador, pasaron 30 años para que se pueda hacer esto realidad. Creo que es fruto de mucha gente, pero para que se logren estos objetivos hay que tener decisión política, ponerle gestión, pasión, cuando el corazón actúa con la mente, la cabeza y uno entiende que son las carencias y las necesidades, esto es lo que se planteó, como otras cosas asumimos compromisos, y nuestro gobernador lo está cumpliendo».

También estuvieron presentes el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; los secretarios de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina, y de Coordinación de Proyectos, Claudio Vissio; los senadores provinciales, Alcides Calvo y Rubén Pirola; el diputado nacional, Roberto Mirabella; y el presidente de Aguas Santafesinas S.A. (Assa), Hugo Morzán, junto con demás autoridades provinciales, locales y de la región, alumnos y docentes de establecimientos educativos, vecinas y vecinos y medios de comunicación.

Acueducto Desvío Arijón-Rafaela

El acueducto toma agua del río Coronda en la localidad de Desvío Arijón, donde se amplió la planta potabilizadora y se construyó una nueva estación de bombeo.

El agua potabilizada es transportada a través de 130 kilómetros de cañería troncal hasta Rafaela y 50 kilómetros de cañerías secundarias que abastecen a las localidades de Matilde, San Carlos Sur, San Carlos Centro, San Carlos Norte, Santa Clara de Buena Vista, San Mariano, Sa Pereira, Angélica y Susana.

El agua que llega desde Desvío Arijón hasta Rafaela es impulsada por cuatro estaciones de bombeo, que son necesarias para vencer el desnivel de 83 metros existente entre las localidades. Están ubicadas en Matilde, San Carlos Centro, San Mariano y Angélica.

En Rafaela, para almacenar el agua proveniente del acueducto, se construyó una nueva cisterna con capacidad de 5 millones de litros, que se suma a la existente de 10 millones de litros; y en la zona rural oeste, sobre la calle Santos Dumont, también se tendió un refuerzo que llega al norte de la ciudad en el barrio Mora.

A lo largo de los 180 km de extensión del acueducto, se incorporó un tendido de fibra óptica, para la telegestión de la obra; y un recurso invaluable para dotar de internet de alta calidad a cada una de las localidades beneficiadas, a través del programa Santa Fe Más Conectada.

Además, con fondos del mismo financiamiento ya comenzó una nueva ampliación de la planta potabilizadora de Desvío Arijón. La concreción de esta obra permitirá continuar el acueducto desde Rafaela hacia las localidades de Roca, Egusquiza, Lehmann, Ataliva, Sunchales y Tacural.

“Generar cercanía” en Bella Italia

Previamente, el gobernador entregó 357 celulares a alumnos de escuelas rurales del departamento Castellanos. En la oportunidad, sostuvo que “la posibilidad de la entrega de celulares, como un elemento no solo de comunicación porque un celular hoy tiene casi las mismas funciones que una computadora o que una tablet, es decir, tecnología y comunicación para acercar a cada uno de nuestros alumnos de escuelas rurales, con el vínculo con sus pueblos, para generar una cercanía entre el docente y el alumno, entre ustedes, que sirva también de ayuda a trámites y cosas que necesita la familia”.

“Invertir en el Boleto Educativo en una ciudad es simple, en la ruralidad es muy distinto, no están las líneas de colectivos, no todos los pueblos tienen su escuela secundaria, si no generamos las condiciones para que los recursos estén y ninguna familia tenga un obstáculo, nos quedamos con muchos chicos sin esa oportunidad. Entonces allí se decide invertir 350 millones de pesos mensuales para los docentes, para los alumnos y para los asistentes escolares”, destacó Perotti.

En tanto, el presidente comunal de Bella Italia, Héctor Perotti, agradeció al gobernador porque “para quienes estamos en zonas más alejadas, sabemos la importancia que tiene el celular en la educación en estos tiempos. Desde hace unos 20 años, cuando comenzamos nuestra gestión, veíamos lo que significaba esta tecnología, sobre todo para la ruralidad y aún más durante la pandemia, en lo que respecta a la conexión entre los profesores y alumnos”.

El senador provincial, Alcides Calvo, expresó que “este es un paso muy importante a partir de los problemas que nos dejó la pandemia y la fuerte decisión política de este gobierno provincial de avanzar en distintos temas. En la actualidad, tener internet, conectividad y servicios electrónicos es un avance importante. Y este no es un hecho aislado, sino que se suma a los muchísimo programas que se implementaron para fortalecer la igualdad y la equidad, respecto de las grandes ciudades. Y por este camino vamos a continuar”, remarcó.

Por su parte, la directora Provincial de Educación Rural, Carolina Attías, sostuvo que «este plan de fortalecimiento de la educación lleva el nombre de una docente santafesina, Ángela Peralta Pino, y a partir de allí una línea que se llama Conectar Arraigo, en 2021 se entregaron 4.000 celulares; y hoy en 2023, 3.700 móviles más, por lo cual ya completamos 7.700 celulares para alumnos de primer año de las escuelas rurales».

A su turno, la directora de la Escuela Secundaria N°525 Camilo Aldao, Alejandra Bello, indicó que “la tecnología no solo le va a permitir acceder de forma diferentes a saberes, sino también poder comunicarse para hacer una tarea, para poder estudiar y compartir ideas, vemos niños llenos de ansiedad y alegría a la espera, simplemente gracias”.

Por último, Brisa Andermatten y Yazmin Dho, alumnas de 1° A de la escuela, coincidieron en que “esto es muy importante para los chicos que no tienen celulares, para poder hacer las actividades que los profesores nos envían para realizar en nuestros hogares e investigar”.

También estuvieron presentes, la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani, presidentes comunales de la zona y alumnos.