Perotti en Nuevo Torino inició mejoras en caminos rurales

El gobernador de la provincia, encabezó este sábado en Nuevo Torino el acto de la firma de convenios del programa Caminos de la Ruralidad, por un monto de 42 millones de pesos.

En la oportunidad, Omar Perotti sostuvo que “es muy lindo poder seguir avanzando con cada uno de estos encuentros con productores, y uno no se pone a mirar para atrás, por qué no se dio, y sí miramos para adelante, porque no queremos que se vaya una sola familia más del campo y no queremos que cueste conseguir gente para venir al campo”.

En ese sentido agregó que “si no brindamos esas condiciones de vida, que permitan que el que quiere estar en el campo y trabajar en el campo tengan esas condiciones, estamos debilitando a uno de los sectores estratégicos de la provincia”.

Por último, destacó “el reconocimiento enorme a quienes, a pesar de estas dificultades, siguieron haciendo campo desde acá, viviendo aquí y tratando de seguir produciendo. Este es un gobierno que se define claramente a favor del que produce, del que invierte y del que genera empleo. Por eso estamos acá, para acompañarlos y decirles que nos importa lo que ustedes hacen diariamente, y como nos importa invertimos y traemos recursos”.

Por su parte, el Ministro de la Producción, Daniel Costamagna, sostuvo que “cuando se diseñó este programa, se tuvieron en cuenta cosas fundamentales, lo que tiene que ver con la producción, la calidad de vida de los trabajadores, y la mejor manera de homenajearlos es esta, porque ayer fue el Día del Trabajador Rural. Nuestra provincia lidera muchos de los índices y de las producciones como la lechería, la ganadería, la maquinaria agrícola, todo es tecnología y todo tiene que ver estas cuestiones, con la educación porque el tambo genera arraigo, genera desarrollo de la familia, y la necesidad de que los chicos se puedan educar”.

De la actividad también participaron, el Presidente Comunal de Nuevo Torino, Juan Carlos Imsteyf, el administrador de Vialidad, Oscar Ceschi, el senador nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, el senador provincial, Marcelo Lewandowski, el Director provincial de Coordinación y Articulación Territorial, Matías Giorgetti, el asesor del Ministerio de Infraestructura, Daniel Ricotti, presidentes comunales de la región, representantes de entidades intermedias, y productores rurales.