Perotti en el Día de la Bandera: «Nuestro sueño radica en una sociedad más justa, sabia, sana, en paz y sin pobreza»

Así lo aseguró el gobernador en el acto central, en la ciudad de Rosario, acompañado de manera virtual por el presidente Alberto Fernández, quien tomó juramento a niños y niñas de toda la Argentina.

El gobernador Omar Perotti encabezó este sábado 20 de junio el acto central por el Día de la Bandera en el Monumento de la ciudad de Rosario. Allí, de manera virtual, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo presente desde la residencia de Olivos, donde tomó juramento a niños y niñas de 4° grado de todas las provincias de la Argentina que se mantuvieron conectados, también virtualmente.

En la apertura del acto, el presidente compartió la idea de Celina, una niña de Neuquén, quien mediante una carta le propuso reunir de manera virtual a los alumnos y alumnas de las distintas escuelas del país para que este 20 de junio realicen el juramento a la bandera desde cada una de sus provincias. Así, el primer mandatario nacional, tomó juramento a cada uno de ellos, comunicados a través de una videoconferencia.

Luego, Fernández se dirigió a todos los argentinos y las argentinas: “Belgrano trabajó denodadamente para que la Argentina sea libre, soberana, sea un país independiente como hasta el día de hoy pretende ser”, comenzó diciendo. Y agregó: “Es un tiempo muy singular de la Argentina, no solamente asediada por la pandemia, sino también una Argentina castigada por la desigualdad y por el olvido al que han sido condenados millones de argentinos. Y digo todo esto porque Belgrano me inspira a pensar que los argentinos podemos hacer la utopía de hacer un país mejor. Que esos hombres que dejaron todo y murieron en la miseria, como Belgrano, son hombres y mujeres que deben ser nuestro faro en la noche. Es posible hacer otro país, un país más justo. Los que debemos hacerlo somos nosotros, y los que deben cuidarlo son ustedes, las niñas y niños de esta patria. Los que están creciendo, los que merecen vivir con más igualdad”.

Seguidamente, desde Rosario, el gobernador brindó su discurso recordando que “Belgrano creía en el estudio y en el trabajo como los grandes generadores de riqueza, como los grandes ordenadores sociales, como el camino hacia el futuro”.

Más adelante, el mandatario santafesino hizo referencia al contexto actual por el que atraviesa Argentina y el mundo, en el marco Covid-19. “Esta pandemia que enfrentamos en el mundo y en la Argentina fue anticipada por algunas personalidades y por diferentes hombres de ciencia. No los escuchamos. Esta es la primera enseñanza que nos debería dejar lo que nos pasa. Invertir en el conocimiento, en la ciencia y la educación, es fundamental. Pero también, darles el lugar institucional que esos conocimientos necesitan tener para que podamos prevenir”.

Y resaltó: “En Argentina, la salud y el trabajo se fueron degradando tanto que hasta dejaron de tener ministerios. En nuestra provincia, la educación nunca tuvo el nivel de conectividad imprescindible para que pudiera estar al alcance de todos. La pandemia nos mostró esta injusticia cuando tuvimos que mandar a todos nuestros hijos a estudiar a nuestras casas. Y allí, los santafesinos hemos hecho un enorme esfuerzo del que tenemos que aprender”.

En el mismo sentido, el titular de la Casa Gris hizo énfasis en el trabajo coordinado en todo el territorio provincial con las distintas autoridades de municipios y comunas. “Pudimos trabajar con los 365 intendentes y presidentes comunales de toda la provincia. Supimos poner por delante las necesidades de nuestra gente en cada lugar, en cada pueblo, en cada municipio, en cada departamento, por encima de cualquier diferencia política, ideológica o social. Pudimos trabajar organizados en cada departamento, con un comité de expertos que nos ayudó a tomar decisiones basadas en el conocimiento, en los datos. Creo que sería inteligente de nuestra parte institucionalizar esa relación. Al hacer esto estaríamos siguiendo un consejo que Belgrano seguramente nos hubiera dado: educarnos”.

“Pudimos trabajar codo a codo con el gobierno nacional: con nuestro presidente, Alberto Fernández, con el ministro de Salud, Ginés Gonzalez García”, reconoció Perotti, y destacó: “Debemos aprender de todo lo que vivimos, entender que el virus todavía es una amenaza real que nos obliga a no bajar los brazos ni a descuidarnos un solo instante”.

“Quiero agradecer a todos los santafesinos y las santafesinas por la solidaridad y la responsabilidad con la que acompañaron las decisiones que éste gobernador tuvo que ir tomando para defender la salud de todos. Sé que todos cedieron libertades. Sé que todos tienen angustia, temor e incertidumbre. Sé que la pandemia es más que el virus. Que nos afecta a todos social, cultural, psicológica y económicamente. Y se, también, que vamos a tener por delante la enorme tarea de reconstruir la provincia una vez que hayamos podido dejar atrás las acechanzas del Covid-19.Y sé que esa tarea es una tarea de cada uno de los santafesinos y santafesinas. Una tarea que éste gobernador tiene muy claro que hay que hacerla en unidad”, aseveró en su discurso el gobernador santafesino.

[EN VIVO] Día de la Bandera | Acto oficial 2020 Año del General Manuel Belgrano https://t.co/eA8cIwXJPJ — Omar Perotti (@omarperotti) June 20, 2020

Por último, Perotti recordó a Manuel Belgrano: “Encarna nuestra primera utopía educativa, que es enseñar a leer, escribir y a contar. Reivindicaba la obtención de riqueza por el trabajo paciente de la tierra; la creación de una Escuela de Agricultura, de una Escuela de Comercio y de una Escuela de Dibujo, de una Escuela Náutica; la protección del comercio y la promoción de la industria con el agregado de valor; con propiedad legítima y aplicando conocimientos modernos y accesibles. Belgrano confiaba en un cambio cultural y no consideraba un destino inexorable la pobreza. Su sueño radica en la emancipación de los pobres. Nuestro sueño radica en una sociedad más justa, más sabia, sana, en paz y sin pobreza. Que sea ésta nuestra bandera. Belgrano vive en el corazón celeste y blanco de todos y cada uno de los argentinos y argentinas que deciden anteponer el bienestar común a los intereses personales que suman a la construcción de una argentina unida”.

Previamente, el intendente de Rosario, Pablo Javkin también rememoró a aquel hombre, hoy prócer, que creó la bandera argentina y la izó a orillas del río Paraná. “Atravesamos días difíciles. Todos y todas vamos a recordar este 20 de junio de 2020 cómo el del bicentenario de la ida de nuestro gran hombre, y también cómo el de la incertidumbre, la boca cubierta y la distancia social. Por eso es que su legado se vuelve más y más enorme. El hombre amaba la ciencia, y es a ella a quien recurrimos hoy en búsqueda de un nuevo mañana. El hombre, además de actuar, dejó pensamientos que son guías y hoy elijo este: “método no desorden, disciplina no caos, constancia no improvisación, firmeza no blandura, magnanimidad no condescendencia”.

De la celebración formaron parte la vicegobernadora Alejandra Rodenas; el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo; el ministro de Cultura, Jorge Llonch; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez; y el senador provincial por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski.