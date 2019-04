Perotti: “El Socialismo nos deja en emergencia en materia de seguridad”

En el marco de una recorrida por el departamento La Capital, Omar Perotti, aseguró que “al que le parezca que está bien la política de seguridad del socialismo con estos niveles de inseguridad y con este crecimiento del narcotráfico, esa persona ya tiene candidato; el que está en desacuerdo, sabe que puede contar conmigo”.

Durante una visita a la ciudad de Santo Tomé, Perotti resaltó que “estamos en emergencia en materia de seguridad y hay que concentrar las decisiones y los recursos” y explicó: “Tenemos tasas de homicidios que nos ubican al tope de un ranking nacional. Esta política no va más”.

“Hay que ordenar la provincia, y no me molesta para nada usar la palabra orden. Orden es que los delincuentes estén presos y la gente decente y trabajadora viva en paz” subrayó el ex intendente de Rafaela y amplió: “Eso es lo que me lleva a pensar en tener una policía más equipada, más profesionalizada y mejor remunerada”.

En ese sentido, Perotti sostuvo que reivindica a la policía, “hay que apoyar a los buenos policías, que son la gran mayoría, a aquellos que se juegan la vida, que tienen vocación de servicio” y agregó que “la fuerza policial va a ser respetada. Nosotros la vamos a conducir y eso es hacerse cargo”.

Sobre este tema, el candidato manifestó que “la gente tiene que volver a sentirse segura y cercana a la fuerza que la cuida; hay que recomponer la relación de la policía con los vecinos. Estoy seguro de que vamos a tener una mejor policía y vamos a cuidar mejor a los santafesinos”.

Para finalizar, Perotti afirmó que “la gente siente que le ha cambiado la vida, que le han cambiado los hábitos. No es natural que un comercio esté atendiendo detrás de una reja. Vos preparás un comercio de la mejor manera, exhibís la mercadería para que todo esté bien y después tenés que atender detrás de una reja por una ventanita”.

Durante la mañana, el precandidato a gobernador visitó la ciudad de Santa Fe, donde atendió a la prensa. Más tarde, en Santo Tomé, tuvo un encuentro con vecinos en el Club Alianza y realizó una caminata por el barrio Santa Marta.