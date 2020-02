Perotti: “El compromiso de Nación va a ser clave en la lucha contra el narcotráfico”

Para cerrar, el gobernador subrayó que “la posición clara y manifiesta del presidente Alberto Fernández marca una señal distinta; hay un compromiso concreto de cara a todos los rosarinos y santafesinos. Hay un compromiso personal de asumir esa responsabilidad, planteándonos que allí tenemos que estar todos los que hemos decidido enfrentar al delito organizado, manifestándole que no hay miedo, que hay una sociedad que no solo reclama mejor justicia, sino que está dispuesta a movilizarse detrás de ese tema”.

You may also like