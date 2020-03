Perotti dijo que hoy 17.111 santafesinos deben cumplir la cuarentena porque regresaron del exterior

“Es imprescindible cumplir la cuarentena, esto permite cuidar la salud de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos” remarcó Perotti y amplió: “Esto es lo que nos posibilita estar achatando la curva. ¿Qué es esto? No acumular todas las atenciones juntas cuando esto vaya creciendo en forma mayoritaria. ¿Qué nos va a permitir? Que a todas las enfermedades que tenemos habitualmente cuando empieza el frío, como los resfríos, las gripes, las neumonías, no se sume una cantidad excesiva de tratamiento por Coronavirus”.

