Perotti anunció nuevas restricciones comerciales y sociales

Por último, Qüesta añadió que “son momentos de afrontar la realidad y asumir que la solidaridad se tiene que demostrar cada día en cada rincón de la ciudad. Nosotros tratamos de acompañar responsablemente cada decisión y trabajamos junto con el gobierno provincial atendiendo la problemática de cada sector de la ciudad. No hay cantidad de policías que alcancen, no hay papel, ni decreto, ni ley, ni resolución que supla la conciencia ciudadana de asumir estos tiempos difíciles con amor, con generosidad y sabiendo que de esta salimos todos juntos y vamos a salir todos juntos”.

You may also like