Perotti anunció mayores restricciones por el aumento de casos de coronavirus

A su turno, Javkin dijo que se trata del “día más difícil; a partir de acá nada se puede hacer sin protocolo, como es el barbijo bien usado, la distancia, y las personas mayores o con morbilidades cuidarse, y no salir si no es necesario”.

“Por 14 días vamos a suspender los encuentros familiares y afectivos en el departamento Rosario”, dijo, y añadió como medida que “ninguna persona va a poder ingresar si no es residente en la provincia, sin tener un hisopado con resultado negativo, que no puede tener una anterioridad a 72 horas”.

El gobernador indicó, además, que se va a intensificar el “accionar entre la policía, los municipios y el Ministerio Público de la Acusación, para aplicar multas a las personas que no utilicen barbijo en los lugares que corresponda, y para quienes no cumplan los protocolos laborales con los cuales se los autorizó a volver a la actividad”.