Perotti anunció desde Olivos que pide a Delgado como interventor de Vicentín

Al mismo tiempo, volvió a convocar a las cooperativas como ACA y AFA para participar de un proceso de rescate de la empresa, que requiere para volver a funcionar de recuperar la confianza de los productores, que son los que entregaron el grano a Vicentin y no lo recuperaron. “El 11 de junio, el dueño de Vicentin pidió al presidente que intervenga en la empresa porque ellos habían perdido la confianza y así no podía funcionar”, relató el gobernador.

En ese sentido, no entran en el esquema los actuales dueños de la compañía defaulteada. “Los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación”, argumenta el escrito presentado por el gobierno de Santa Fe.