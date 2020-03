Perotti anunció ayuda económica para pequeñas empresas

“Por último, les pedimos que si están en condiciones de afrontar sus obligaciones, que lo hagan, aun cuando podrían encuadrar en alguno de estos beneficios, porque la empresa debe seguir funcionando”, y agradeció a los “empleados, porque están trabajando día a día, no solamente en el mantenimiento del servicio, si no también, llevando adelante una serie de inversiones que estamos necesitando para que los efectores de salud funcionen correctamente, para que podamos poner a la brevedad en valor el viejo hospital Iturraspe, para que podamos construir y poner en valor el hospital modular de Granadero Baigorria”, concluyó Caussi.

You may also like