Perotti anticipó que hoy nada debería cambiar en el aislamiento y cómo seguirán analizando

Por último, sostuvo: “Entendemos que hay gente que desea poder movilizarse, trataremos de ver si la evolución nos lo permite, pero creemos que no hay que sumar ningún factor de riesgo. El peligro sigue estando allí, no es que se ha alejado. Por eso queremos seguir siendo muy cautos, seguir cuidándonos de la mejor manera todos. Y esto ya es una manera de cuidado para todos los santafesinos y las santafesinas”.

You may also like