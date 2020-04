Perotti adelantó que cortarán la energía a las empresas que no cumplan con el protocolo

“Queremos cuidar los resultados que hasta aquí venimos obteniendo. No hemos ganado nada todavía, todavía no hemos enfrentado los momentos más duros. Esto requiere del compromiso de cada uno, que continuemos con el aislamiento social, preventivo y obligatorio siguiendo las indicaciones que el presidente ha definido y que cada uno de los gobernadores respaldamos”, enfatizó.

En otro orden, Perotti remarcó las aprehensiones que las distintas fuerzas de seguridad llevan a cabo a diario en toda la provincia. Y aseguró: “Seguiremos firmes con los controles porque lamentablemente llevamos más de 12.748 aprehensiones en toda la provincia, y solo en el día de hoy casi 600 detenidos. Vamos a seguir siendo exhaustivos. No es una simple anotación, va a generar inconvenientes» y en este sentido aseguró » hemos establecido que será un impedimento para en un futuro ingresar a un lugar en la administración pública. Aquel que no cumple con el aislamiento tendrá consecuencias y desde el Estado esta es una de las medidas que podemos tomar”.