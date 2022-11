Pérdidas por la sequía: se reunirá la comisión de emergencia

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Sara Gardiol, se refirió a la problemática que atraviesa el sector por las importantes pérdidas de las cosechas a raíz de la sequía.

En diálogo con la CSC Radio, Gardiol lamentó que “la situación climática viene siendo adversa en las últimas tres campañas aunque no en todos los lugares, pero particularmente este invierno fue muy cruel en toda la zona productiva ya sea por falta de agua, o por heladas muy tempranas para algunos cultivos o muy tardías como se dio ahora, y la realidad es que la pérdida es sumamente importante”.

“A veces parecer ser el impacto de la pérdida del momento pero nuestra obligación es hacer la evaluación de cuáles van a ser los inconvenientes que estas cuestiones puntuales nos traen a futuro. Creo que eso es lo más grave en el presupuesto de accionar y de recursos que tengan los productores, la provincia y la Nación”, analizó.

En este marco, apuntó que “el impacto será en todos los sectores, no sólo en los productores sino en la sociedad argentina en su conjunto, por eso cuando uno escucha conceptos y evaluaciones del gobierno nacional –porque del gobierno provincial no se ha escuchado nada concreto en este sentido hasta el momento- pareciera que no tienen conciencia de las repercusiones que tiene esta situación sobre la sociedad o sobre las obligaciones que ha tomado el Estado nacional. Ya es un deporte criticar a nuestro sector, pero este sector sigue trabajando todos los días porque hay procesos biológicos que parece que no se entienden. Lamentamos que estas situaciones vayan a traer inconvenientes a futuro para la sociedad”.

Asimismo, remarcó que “cuando el gobierno nacional apunta a quienes son formadores de precios, sobre todo en aquellos productores de primera necesidad, debería tenerse muy en cuenta que no es al principio de la cadena donde eso ocurre. Nosotros somos los que entregamos el producto que nos da la tierra pero no somos formadores de precios”.

Por otra parte, Gardiol recordó que “desde Carsfe se viene trabajando junto a las cuatro entidades del agro y a principios de este año se pidió y decretó la emergencia para todos los distritos excepto General López. A partir de allí se comenzó a trabajar en la ley de emergencia de manera que la emergencia no surja por decretos sino anticiparnos a algunos hechos con algún tipo de ayuda, colaboración, atender la falta de capital de trabajo, herramientas financieras y demás. Ese proyecto de ley presentado por el Ejecutivo entró a las Cámaras y desconocemos hasta este momento cuál es su recorrido y si va avanzando”.

“Desde septiembre comenzamos a solicitar la reunión de la comisión de emergencia y después de tres pedidos, el último fue la semana pasada, nos citaron para el próximo viernes a la que iremos las cuatro entidades del agro y donde participan senadores y diputados, con el Ministerio de Producción. Allí veremos cuál es la propuesta pero consideramos que hay que tener elementos paliativos que ayuden al productor en su relación con las entidades financieras y tributarias, cuando no hay recursos para atender obligaciones. Creo que esa es la acción más importante que debería tener el gobierno al momento de determinar la emergencia”, concluyó.