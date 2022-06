Pérdidas de agua: Ya trabaja la nueva contratista de ASSA y piden paciencia

El jefe de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) en Esperanza, Juan Lurig, pidió “paciencia” a los vecinos ante las demoras para solucionar pérdidas o efectuar conexiones nuevas de agua y cloacas, ante el problema que dejó la anterior empresa contratista, responsable de dichos trabajos.

“Lamentablemente la empresa que estaba antes venía dilatando la ejecución de trabajos hasta que se llegó a los límites legales en los cuales podíamos intervenir y sancionarla, hasta que finalmente se fue el 2 de mayo. El inconveniente es que no se pudo liberar la posibilidad de contratar otra empresa hasta mediados de junio, y la nueva empresa que empezó a trabajar en la segunda semana del mes está haciendo el mayor esfuerzo posible para poder sacar a flote todas las pérdidas que tenemos en la cuidad”, señaló.

De todos modos, aclaró ante Play Televisión que “no solamente es el problema las pérdidas de agua sino que también hay muchas conexiones, y hay gente que no se puede mudar porque le falta la conexión de agua o que no puede utilizar los servicios en el domicilio porque no hacemos la conexión de cloacas”.

“Es una situación muy complicada, que necesita de mucha paciencia de los vecinos y de nosotros en ASSA porque estamos encima de la empresa permanentemente, que tiene gente trabajando desde las 7 hasta las 20 o 21 todos los días, para poder solucionar todos los problemas que hay. No únicamente los que se ven en algunos lugares, sino que es un problema en toda la ciudad”, definió.

Estimó que “en menos de 60 días no lo vamos a poder acomodar para decir que estamos con trámites y reclamos de menos de 20 días de atraso. Recién estamos solucionando trámites que ingresaron en marzo de este año”.

En tanto, aclaró que “hay muchos vecinos que se quejan por los medios o por redes sociales, pero que no los tenemos ingresados en el sistema de ASSA como reclamo” y mencionó como ejemplo que “en el Barrio Norte hay gente que se queja que hace siete meses hay pérdidas, pero no lo tenemos asentado, es decir que no vinieron a efectuar el reclamo”. Ante esto, reiteró que “es necesario que la gente se acerque a la empresa y lo deje asentado porque no podemos adivinar nosotros dónde hay reclamos o pérdidas”.

“Hay otros casos que sí y les explicamos a los vecinos que lamentablemente estamos tratando de solucionar y no podemos darles una fecha cierta, de mañana, pasado o la semana que viene, sino que sería en 15 o 20 días como mínimo para poder atacar las pérdidas más grandes. Recién la semana pasada pudimos solucionar lo de Lavalle y Berutti, que inundaba toda la zona. Venimos solucionando problemas, no a la velocidad que quisiéramos, porque no es fácil”.

Por último, también comentó que “además tenemos problemas con muchos reclamos que no quieren que le rompan la vereda, y esa pérdida de tiempo tratando de convencer que hay que romper la vereda para solucionar la pérdida, hace que ese día se dilate la posible solución de otro problema. Lo mismo sucede con las conexiones de cloacas, no sé si la gente no entiende o cree que somos magos para instalar una conexión de cloaca sin romper la vereda”.