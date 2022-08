Peligrosa instalación municipal en el centro de la ciudad

Se trata del cableado instalado para las luminarias del centro que en varios lugares está fuera del caño y al aire libre.

En un transitado lugar como Belgrano al 2200, frente al Banco de Santa Fe, se puede observar como la instalación que el municipio hizo en la vía pública para nutrir de energía eléctrica a las luminarias de piso del microcentro se encuentra al aire libre.

Los cables no están pelado pero sí se puede observar a simple vista la instalación por lugares donde transitan peatones, estacionan motos y bicicletas.

No es el único lugar donde el cable está a la vista pero es el más visible y notorio. Si bien se trata de un cable con cobertura exterior y según los técnicos no transmitiría energía eléctrica con tocarlo, la irregularidad no deja de sorprender.

Estamos a pocos días de la fiesta principal de la ciudad y se observa como el trabajo de empleados municipales del área de pintura se encarga de cordones y sendas peatonales, de las instalaciones de plaza San Martín y seguramente de varios lugares del centro.

Quizás se trate de un simple trabajo de mantenimiento que busque colocar en el cantero la instalación y controlar que en otros lugares del centro de la ciudad el caño que contiene el cable ya dejó de ser invisible.