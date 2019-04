Patricia Bullrich respaldó el proyecto de José Corral para sumar efectivos federales a la provincia

La propuesta de José Corral consiste en descontar deuda generada por el kirchnerismo con la provincia a cambio de más presencia de fuerzas nacionales de seguridad. “Santa Fe tiene que trabajar fuertemente para bajar los niveles violencia”, dijo la funcionaria nacional. En tanto, el intendente de Santa Fe afirmó: “Hay que trabajar articuladamente para mejorar la policía provincial y destinarle más recursos”.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respaldó la propuesta del candidato a gobernador de Cambiemos José Corral, para que el gobierno nacional pague una parte de deuda que mantiene con la provincia de Santa Fe por coparticipación, generada durante el gobierno kirchnerista, a cambio del envío de fuerzas federales para reforzar la seguridad en las principales ciudades de la provincia.

La funcionaria nacional lo dijo durante la puesta en marcha en San Lorenzo del operativo Cosecha Segura, que realizarán fuerzas federales y de la provincia, en rutas y accesos a las terminales portuarias.

La ministra dijo en principio que “Santa Fe tiene que trabajar fuertemente en reconstruir día a días las razones por las que tiene un nivel de violencia mayor a las de provincias similares”. “Las fuerzas federales son refuerzos a la seguridad que deben tener las provincias. Por eso, la idea de José Corral es una buena, para salir de esta situación. A la par estamos trabajando para que Rosario no sufra las situaciones de violencia por narcotráfico. El año pasado fue duro, pero también importante porque muchas bandas fueron juzgadas”, agregó. En el mismo sentido aportó que la propuesta de José Corral es lógica porque “es muy difícil para Nación sostener a una cantidad de efectivos de manera permanente en una sola provincia. En este momento, es muchísima la cantidad de fuerzas federales en Santa Fe”, expresó Bullrich.

Al respecto, José Corral señaló: “Hay 3.600 efectivos federales en la provincia y la gran mayoría están en Rosario. Esto podría reforzarse ese número a cambio de la deuda que tiene Nación con la provincial, siendo el tema seguridad una prioridad”.

Vale recordar que la propuesta del candidato a gobernador de Cambiemos, es sumar 4.500 efectivos federales a provincia. Los otros ejes de su propuesta son modernizar la policía provincial, renovar el servicio penitenciario para que los presos estudien y trabajen y la decisión que todo el que sea detenido con arma de fuego y que no pueda justificar, vaya preso.

Reconocer el problema

Para José Corral, “lo primero que hay que hacer es reconocer el problema. Porque el gobernador dijo que teníamos índices positivos y que estamos mejor en seguridad. Pero lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos un problema serio, que empezó a profundizarse en la gestión de Antonio Bonfatti y yo soy el primero en reconocer los problemas que tenemos en toda la provincia”.

El referente provincial de la coalición dijo que “todos sabemos que los municipios no tenemos la policía ni la justicia. Sin embargo en la ciudad de Santa Fe hemos colaborado de diferentes maneras, con tecnología, con cámaras, nuestro centro de monitoreo, que es el primero de la provincia, los botones de alerta para la violencia de género, alarmas en las escuelas y una serie de dispositivos”. “Pero -reiteró- es necesario primero reconocer que tenemos un problema serio en la provincia y particularmente en las grandes ciudades y a partir de eso hacer cosas diferentes porque si no hacemos cosas distintas no vamos a conseguir resultados mejores que los que tenemos hasta ahora”.

En la misma línea, dijo que la idea de sumar fuerzas federales va acompañada de otras, como modernizar la policía y terminar con la puerta giratoria para los delincuentes. “En el caso de las armas, hay provincias que han logrado que cuando se detiene alguien con arma que no puede justificar, el proceso se haga con el imputado preso”, señaló. Además valoró “los protocolos que Nación ha comenzado implementar para el uso de las armas por parte de los policías, de manera que cuidemos a los que nos cuidan. Hay que controlar que todos los policías cumplan con la ley pero no hay que soltarles la mano cuando tienen un enfrentamiento con los delincuentes. Hay que acompañar a los que hacen bien su trabajo”.