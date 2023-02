Pasó la cuarta fecha con 154 goles en La City y este lunes sigue la acción

Este sábado se disputó la cuarta fecha del torneo «Richard´s» en La City. En la misma hubo muchos goles y grandes partidos. Además de todos los resultados y de las tablas de posiciones te mostramos la programación de este lunes 27.

El sábado, la cita obligada es en La City, las canchas como siempre implecables, el tercer tiempo asegurado y los partidos espectaculares, como el de la «A», donde Panadería El Deleite derrotó a Barbería B&R, en el clásico de la vecina localidad de Franck. El puntero es Furor que en un juego bárbaro igualó con La Ramada y los mira a todos desde arriba. Uno de los escolta es Los Distinguidos que derrotaron VH Muebles.

Por otra parte en la «B» hay dos líderes, Los Pimientos que le ganaron a La Tranquera y Universidad Siglo 21, que aunque fue goleado por Los Tigres siguen en la cima. Mientras que en la «C» Biassoni le ganó a Los Sin Nombres y tienen puntaje ideal. El escolta es Táctico que tuvo que trabajar muchos para derrotar a Gusma.

En tanto que en la «D», hay dos punteros con puntaje ideal, La Centraleta sigue de racha, goleó a M. Mecánica y el otro es La Pueyrre que en un partido con muchos goles derrotó a Indirecto. Y por la categoría también hay dos líderes Fiambrería Sur que goleó a La Contra y Rotisería Todo Rápido que goleó a Alianza F.C.

Además este lunes se juega el cierre de la quinta fecha del torneo nocturno «Furor Indumentaria». La misma comienza a las 20 horas y habrá varios encuentros atractivos.

Todos los resultados:

CATEGORÍA A

LA RAMADA NUTRICION VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 2 – 2

BARBERÍA B&R F.C. VS PANADERÍA EL DELEITE 1 – 2

NC NEUMATICOS VS LOS JAGUARES 8 – 3

LOS DISTINGUIDOS VS VICTOR HUGO MUEBLES 3 – 1

PANADERÍA BRISA VS NIUPI F.C. 3 – 2

LA SUB 21 VS LOS MINIONS 2 – 0

CATEGORÍA B

LA TRANQUERA VS LOS PIMIENTOS 0 – 3

NOTTINGHAM MIEDO VS LA VIOLA 1 – 5

PICO Y PALA VS CLAVE FUTBOL 2 – 3

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS LOS TIGRES 2 – 7

CM ELECTRICIDAD VS CHS MECANICA 4 – 6

CORINTHIANS DEL NORTE VS LA VAGANCIA 2 – 0

CATEGORÍA C

GUSMA S.A. VS TÁCTICO 2 – 3

TALLER INTEGRAL VS ALL PIE F.C. 2 – 1

LOS SIN NOMBRES VS BIASSONI 2 – 3

LAS LATAS VS BLESS ROPA URBANA 0 – 5

ESPERANZA PIEDRAS VS SUPER DON OSCAR 0 – 3

LA RENOLETA F.C. VS LA TERMI F.C. 5 – 0

CATEGORÍA D

TOCO Y ME VOY VS AVI SRL 0 – 3

EL TORNIQUETE F.C. VS PIZZERIA SAN ANTONIO 3 – 3

INDIRECTO F.C. VS LA PUEYRRE 3 – 5

LA SCABIONETA F.C. VS AUTOSERVICIO EL FLACO 4 – 4

LA CENTRALETA VS M. MECANICA. MS 3 – 0

EL REJUNTE DE LOS F5 VS LA PELOTA NO SE MANCHA 0 – 3

CATEGORÍA E

ALIANZA F.C. VS ROTISERIA TODO RAPIDO 2 – 5

IMPERIAL VS LA MANUCHO F.C. 6 – 1

LOS PIBES F.C. VS RIO MAS 1 – 6

LA MONADA VS AGENCIA TENEFE 0 – 7

LA CONTRA VS FIAMBRERIA SUR 1 – 4

POSICIONES

CATEGORÍA A