“Paseo Plaza”: “Es un primer paso”, aseveró Baigorria desde UCoEs

El presidente de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), Diego Baigorria, se refirió al desarrollo del primer Centro Comercial a Cielo Abierto que se presentó este martes en Esperanza.

En diálogo con la CSC Radio, Baigorria consideró que “es solamente un primer paso, que había que darlo” y mencionó que “se va a firmar un convenio de algún tipo de cooperación entre las instituciones, el Ejecutivo Municipal y la Federación de Centros Comerciales ya que en noviembre del año pasado se reglamentó la Ley de Centros Comerciales Abiertos provincial que asigna fondos a las localidades que adhieran a esa norma”.

Explicitó que “esta es la primera entrada de fondos provenientes de esa ley, que se van a aplicar solamente a ajustar veredas de la ordenanza que ya está vigente, y lo que se logró de alguna manera es disminuir a la mínima expresión el costo de los frentistas”.

Valoró que “se va a hacer una acción comercial exclusiva para Paseo Plaza Centro los días 16 y 17 de diciembre que por el apuro quizás no tuvo una óptima organización, pero había que dar el primer paso también a nivel comercial”.

Finalmente, el dirigente definió que “este convenio favorece el compre local, favorece al comercio de Esperanza, al comercio del centro de la ciudad pero ya estamos mirando la posibilidad de otros centros comerciales que se pueden hacer sobre calles extensas y avenidas de la ciudad”. “Hay mucho para hacer y ojalá el comerciante se comprometa e integre alguna institución como la nuestra para poder encaminar un proyecto en cada barrio, similar a este”, sentenció.

El problema de la nocturnidad

Consultado al respecto, Baigorria planeó que “el tema de la nocturnidad y la inseguridad cada vez se está desmadrando más, y depende solamente de una firma del gobernador, debe flexibilizar el horario de la nocturnidad para que los jóvenes vuelvan a estar en un ambiente controlado, en un espacio donde se cumplan los protocolos, tengan las normas sanitarias, y no seguir como hasta ahora porque están pasando cosas que en Esperanza no pasaban y menos con la asiduidad que están pasando hoy”.

“También la recomendación para los chicos es que se controlen, que no hace falta que haya controles sino que pueden auto controlarse y además pedir a la sociedad que no relaje tanto los protocolos porque la pandemia no pasó y podemos volver a tener un rebrote, y es justamente lo que nadie desea”, concluyó.