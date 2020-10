Paro municipal: Festram acusa de “insensibilidad” a los intendentes

En el mismo sentido, remarcó que “ya van 10 meses y no hemos recibido un solo peso de aumento. Somos esenciales, somos la cara visible, estamos en la línea de lucha y no hemos cobrado el bono”. “Hay una situación muy tensa con los trabajadores y se hace insostenible. Y en vez de buscar el camino para brindar un aumento, la oferta de los intendentes es cada vez menor”, lamentó el sindicalista.

El miembro paritario de Festram calificó a la oferta salarial presentada por los intendentes y presidentes comunales como “irresponsable”. “Ellos dicen que es una oferta del 15%, 18%, 22% y 25%. Pero no es real y concreto el 15% de bolsillo, y segundo no contempla a los jubilados. Que un intendente se jacta de ser responsable cuando deja afuera a los jubilados, me parece que es una actitud condenatoria”, resaltó.