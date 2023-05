Paro municipal: “Acá la responsable es Ana Meiners”, afirmó De María

El secretario General de la Asociación del Personal Municipal (APM), Darío De María, se refirió a la medida de fuerza que llevaron adelante en Esperanza durante tres días y advirtió de una profundización del conflicto. Responsabilizó a la intendenta por impulsar la división gremial y tener «favoritismos».

En diálogo con la CSC Radio, De María confirmó que en la jornada del miércoles “hubo una reunión con la intendenta y la verdad que no hubo mucho cambio, solo el compromiso de seguir en la paritaria provincial”. Al respecto, advirtió que “fueron a sentarse en un lugar que no les corresponde, fueron ahora a sentarse a Rafaela con el sindicato que tienen ellos, el sindicato de la Municipalidad de Esperanza, y se consiguió que vuelvan a la paritaria provincial y que se resuelva el tema de las asignaciones”.

Mencionó asimismo que “se pagan 9 pesos por la escolaridad, y el argumento es que es problema provincial porque es por un decreto del gobernador pero no recibimos aumento en las asignaciones desde hace mucho tiempo”. “Parece que somos ciudadanos de cuarta porque en Nación si hubo incrementos y tendríamos que estar cobrando las mismas asignaciones que paga la Nación. Tenemos una diferencia abismal”, explicó.

El dirigente advirtió que “esto no tiene arreglo y vamos a volver a tener un problema grandísimo a fin de mes porque van a querer descontar los días de paro pero nosotros no vamos a dejar que a los trabajadores les descuenten ni un centavo, y ahí tendremos que tomar más medidas que van a ser más contundentes de lo que fueron ahora”. En ese sentido, acusó que “están amenazando desde el primer momento con descuentos, vienen los del sindicato de Ana Meiners y obligan a los muchachos a salir a trabajar y no tienen la libertad del paro”.

Ante tal escenario, afirmó: “Acá hay un solo responsable, que fue la que generó todo esto, que es Ana Meiners, con la división entre la gente y el tema que tiene con Rafaela”.

Ante la novedad de que el gremio rafaelino consiguió mejoras mucho más grandes para los municipales de Rafaela que los de Esperanza, De María sostuvo que “en APM tenemos una paritaria propia, no pertenecemos a Festram pero somos todos compañeros municipales. Creemos que la paritaria provincial tiene que seguir existiendo y nosotros arreglamos después de ese acuerdo porque terminamos sacando ventajas, lo que no se puede es arreglar a la baja de la paritaria provincial. Y así es que conseguimos que los trabajadores de las 14 comunas que tenemos afiliadas tengan un salario superior. En esas 14 comunas hace ya un año que cobran asignaciones por encima de lo que cobran en Esperanza”.

“Hoy los sindicatos tenemos que dedicarnos más a la parte social que a la parte gremial. También tenemos problemas con el IAPOS, y en eso el Ejecutivo tiene que trabajar también para que no pasen estas cosas. Y acá lo único que hacen es incendiar todo, y les dije que tengan cuidado porque después la culpa se la echan a los trabajadores. Tienen problemas políticos y meten a los trabajadores en el medio, como hicieron la otra vez de llevar a los trabajadores al Concejo a poner la cara. Nos viven usando y eso no puede ser así”, analizó.

Criticó que “lo primero que salen a decirnos es que somos vagos y atorrantes; estoy cansado de que todo caiga siempre sobre nosotros, y esto no va a terminar bien porque no vi predisposición en esta gente del Ejecutivo, así que creo que será un conflicto que va a llevar mucho tiempo, más teniendo en cuenta la situación económica actual. Quisiera que ellos intenten vivir con un sueldo de una categoría 8 a ver cómo la pasan”.

Por último, se manifestó “pesimista” con lograr una solución al conflicto “porque no se ve que tengan ganas o que quieran solucionar algo, hoy salió el secretario de Hacienda a incendiar más la situación y lo mismo hace la intendenta, diciendo que es un paro político”.