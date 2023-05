Paro de trabajadores municipales por tres días

La APM confirmó que se suma al reclamo de Festram por mejoras en las asignaciones familiares y prestaciones de salud. Desde anoche no se recolectan los residuos.

La recolección de residuos se verá afectada por tres días en la ciudad ante el paro de trabajadores municipales que dispuso la Festram y que tiene dividido a los empleados y el gremialismo local.

La gestión Meiners gremialmente está cosechando su siembra. Siempre jugó a dividir la representación gremial y hoy tiene tres sectores que militan gremialmente: los referenciados en la Festram, los representantes de APM y los siempre oficialistas Asoem que militan la actual gestión y le piden a los trabajadores que no paren. Estos últimos después pasan por el despacho de la intendenta y «cobran» nombramientos.

En ese contexto esta semana se encontrarán con oficinas abiertas, otras cerradas, servicios limitados y sin servicios públicos en la calle ya que la situación desde los corralones es también conflictiva. La recolección de residuos se vio afectada anoche.

En este contexto causó bronca ayer a los trabajadores que algunos referentes gremiales hayan elegido «vacacionar» en estos tres días utilizando licencias para no arriesgar sanciones del empleador.

«Si hago paro me descuentan el día y si voy al corralón y no salimos a trabajar nos intiman desde personal, esto no pasaba nunca en la municipalidad, así tratan a los trabajadores a los que nos pagan nada por nuestros hijos», nos relataba un trabajador municipal dolido por la situación que generó la gestión Meiners con su gente.

Comunicado de APM

«Ante la falta de respuesta de la negociación paritaria frente al reclamo por asignaciones familiares y la regularización de servicios de salud que brinda la obra social Iapos, la APM decidió adherir al paro convocado por la Festram y adoptar medidas de fuerza que consisten en unparo de actividades municipales en Esperanza durante los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de mayo sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Paramos por los derechos de la familia y los servicios de salud dignos.

Estos derechos necesitan una urgente respuesta ante un proceso de pérdida de ingresos como el que presenta la realizadad socioeconómica de nuestro país», indicaron desde la Asociación del Personal Municipal.